Бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси и еще 19 человек приговорили к трем годам заключения каждого

Согласно приговору, вынесенному в субботу, 30 декабря, экс-президент Египта также должен уплатить по одному миллиону египетских фунтов (около 46 тыс. евро) судьи, которого он ранее обвинил в "фальсификации", а также союзе судей страны, сообщает Reuters.

Дело, расследование которого продолжалось с 2015 года, касается высказываний Мурси и других обвиняемых в адрес суда, они распространяли в СМИ. Адвокат экс-президента Египта заявил о намерении подать апелляцию на вынесенный приговор.

Мухаммеда Мурси считают первым президентом страны, который был избран демократическим путем в 2012 году после свержения режима Хосни Мубарака в результате так называемой "арабской весны" - серии массовых протестов в ряде стран Северной Африки и Ближнего Востока. Впрочем, в должности связан с "Братьями-мусульманами" политик пробыл только год, после чего был отстранен от власти в результате военного путча. Впоследствии на двух судебных процессах Мурси приговорили к вообще 45 лет заключения и смертной казни. Впрочем, последний приговор был отменен в конце 2016 года.

Движение "Братья-мусульмане" после свержения Мурси запретили, а более 1400 сторонников экс-президента - казнили. Еще более 40 тыс. Сторонников Мурси, по данным правозащитной организации Human Rights Watch, заключили в тюрьму. В ООН массовые смертные приговоры назвали "беспрецедентными в новейшей истории". А нынешнему правителю Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси правозащитники обвиняют проведение еще репресивнишои политики, чем во времена Мубарака.