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В Полтавской области в результате ДТП водитель сгорел вместе с авто
25.11.2019 10:01
ДТП в Полтавской области - водитель сгорел вместе с авто
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
события
украина
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