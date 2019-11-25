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В Полтавской области в результате ДТП водитель сгорел вместе с авто
25.11.2019 10:01
ДТП в Полтавской области - водитель сгорел вместе с авто Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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