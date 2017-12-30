Российские хакеры осуществляли масштабные атаки на правительственные и инфраструктурные информационные системы Украины.

Об этом сообщается на странице в Facebook Службы безопасности Украины, передает со ссылкой на .

"Осенью этого года произошла массовая фишинговых рассылка на официальные электронные адреса, которая содержала вредоносное программное обеспечение предназначено для похищения чувствительной информации. После открытия вредоносной программы реализовывался механизм полного удаленного управления пораженным компьютером. Специалисты Службы безопасности Украины выяснили, что клиентская часть хакерского программного обеспечения "DarkTrack" после установки на компьютеры соединялась с серверным оборудованием (контрольно-командными серверами), имеющих российские IP-адреса ", - говорится в сообщении.

Российские хакеры могли скрыто администрировать ресурсы и снимать с них информацию.

Сотрудники зафиксировали организованы спецслужбами кибератаки двумя разновидностями вируса типа "PSCrypt".

"Хакеры, используя методы социальной инженерии, организовали массовую фишинговую электронную рассылку на официальные электронные адреса местных органов власти. Присланные файлы содержали вредоносное программное обеспечение, предназначенное для шифрования информационных систем региональных объектов критической инфраструктуры.

По словам правоохранителей, после открытия приложения на пораженный компьютер загружался вредоносный файл. Он проводил шифрования дисков и размещал на рабочем столе информацию о необходимости оплаты средств для их дешифровки через анонимные электронные счета", - сообщили в .

Украинскую программу управления артиллерией пытались сломать российские хакеры в 2015 году. Планировали сломать ее через офицера Ярослава Шерстюка. Он является разработчиком программы.

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