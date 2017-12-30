Россия соблюдает санкционный режим в отношении КНДР в полном объеме, заявили в пресс-службе МИД, комментируя сообщения СМИ о том, что российские корабли поставляют нефть в Северную Корею в обход санкций Совета Безопасности ООН, передает со ссылкой на РИА Новости.

"Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, непременно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718", - заявили в МИД РФ.

Напомним, Россию заподозрили в поставках нефти КНДР в обход санкций.

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