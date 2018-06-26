Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин не назвал имени "ближайшего соратника" бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, которому выдвинули подозрение, но отметил, что он уже был фигурантом уголовного производства о хищении государственной собственности. Енин: На счетах Лазаренко в пяти странах мира арестовано около $280 млн Фото: gp.gov.ua По его словам, "один из ближайших соратников Лазаренко легкомысленно рассчитывал, что украинские правоохранители забыли о $16 млн на его счетах в Швейцарии"."Это лицо ранее уже проходило в рамках уголовного производства по хищению государственной собственности в отдельно крупных размерах, но было освобождено от уголовной ответственности при нереабилитирующих обстоятельствах, поскольку истек срок давности", – уточнил Енин, но не назвал фамилию подозреваемого.Заместитель генпрокурора напомнил, что на счетах Лазаренко и связанных с ним структур в пяти странах мира арестовано около $280 млн. При этом Енин не назвал сроки, когда можно ожидать возвращения части средств в Украину."Между всеми заинтересованными сторонами поддерживается постоянный разговор относительно согласованных действий. Последние контакты по этому вопросу имела ГПУ буквально пару недель назад", – заверил он.Лазаренко был премьер-министром Украины в 1996–1997 годах. После конфликта с президентом Леонидом Кучмой ушел в оппозицию, а с началом уголовного расследования сбежал за границу.В 1999 году был задержан в Нью-Йорке при попытке пересечь границу по поддельному паспорту. В США Лазаренко обвинялся в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994–1999 годах. В августе 2006 года был приговорен судом в Калифорнии к девяти годам тюремного заключения и штрафу в размере $10 млн. 1 ноября 2012 года вышел из американской тюрьмы Terminal Island на свободу. На этапе конфискации имущества на средства Лазаренко претендовало много сторон, включая самого украинского экс-премьера, а также российскую компанию "Газпром" и банк EuroFed, который был основан Лазаренко в островном государстве Антигуа. Банк согласился пойти на мировую с правительством США и снял свои претензии на большую часть денег.В ноябре 2014 года суд в Вашингтоне одобрил это соглашение, по которому $100 млн на офшорных счетах Лазаренко были разделены между банком на Антигуа и казной США. В итоге счета островного банка пополнились на $25 млн, а счета правительства США – на $75 млн.В феврале 2018 года в ГПУ заявили, что переговоры о распределении остальных конфискованных активов начнутся после завершения в США суда над Лазаренко.Директор департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк уточнял, что экс-премьер "живет, как обыкновенный человек и свободно передвигается". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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