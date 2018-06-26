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ГПУ сообщила о подозрении в отмывании средств соратнику Лазаренко
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26.06.2018 01:44
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Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин не назвал
имени "ближайшего соратника" бывшего премьер-министра Павла
Лазаренко, которому выдвинули подозрение, но отметил, что он уже
был фигурантом уголовного производства о хищении государственной
собственности. Енин: На счетах Лазаренко в пяти странах мира
арестовано около $280 млн Фото: gp.gov.ua По его словам, "один из
ближайших соратников Лазаренко легкомысленно рассчитывал, что
украинские правоохранители забыли о $16 млн на его счетах в
Швейцарии"."Это лицо ранее уже проходило в рамках уголовного
производства по хищению государственной собственности в отдельно
крупных размерах, но было освобождено от уголовной ответственности
при нереабилитирующих обстоятельствах, поскольку истек срок
давности", – уточнил Енин, но не назвал фамилию
подозреваемого.Заместитель генпрокурора напомнил, что на счетах
Лазаренко и связанных с ним структур в пяти странах мира арестовано
около $280 млн. При этом Енин не назвал сроки, когда можно ожидать
возвращения части средств в Украину."Между всеми заинтересованными
сторонами поддерживается постоянный разговор относительно
согласованных действий. Последние контакты по этому вопросу имела
ГПУ буквально пару недель назад", – заверил он.Лазаренко был
премьер-министром Украины в 1996–1997 годах. После конфликта с
президентом Леонидом Кучмой ушел в оппозицию, а с началом
уголовного расследования сбежал за границу.В 1999 году был задержан
в Нью-Йорке при попытке пересечь границу по поддельному паспорту. В
США Лазаренко обвинялся в отмывании денег, полученных незаконным
путем и переведенных на зарубежные счета в 1994–1999 годах. В
августе 2006 года был приговорен судом в Калифорнии к девяти годам
тюремного заключения и штрафу в размере $10 млн. 1 ноября 2012 года
вышел из американской тюрьмы Terminal Island на свободу. На
этапе конфискации имущества на средства Лазаренко претендовало
много сторон, включая самого украинского экс-премьера, а также
российскую компанию "Газпром" и банк EuroFed, который был основан
Лазаренко в островном государстве Антигуа. Банк согласился пойти на
мировую с правительством США и снял свои претензии на большую часть
денег.В ноябре 2014 года суд в Вашингтоне одобрил это
соглашение, по которому $100 млн на офшорных счетах Лазаренко были
разделены между банком на Антигуа и казной США. В итоге счета
островного банка пополнились на $25 млн, а счета правительства
США – на $75 млн.В феврале 2018 года в ГПУ заявили, что
переговоры о распределении остальных конфискованных активов
начнутся после завершения в США суда над Лазаренко.Директор
департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей
Горбатюк уточнял, что экс-премьер "живет, как обыкновенный человек
и свободно передвигается".
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