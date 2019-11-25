Из-за крушения грузового судна в Черном море утонуло более 14 тысяч овец - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Из-за крушения грузового судна в Черном море утонуло более 14 тысяч овец
25.11.2019 10:20
Крушение судна в Черном море - у берегом Румынии погибли почти 14 тысяч овец
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
события
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