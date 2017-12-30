По предварительным данным, Орест Фурдычко задержан по подозрению в вымогательстве взятки

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, Орест Фурдычко задержан по подозрению в вымогательстве взятки в субботу в его служебном кабинете в Институте агроэкологии и природопользования НААН в Киеве. Вместе с обысками кабинета детективы НАБУ провели обыски у него дома.

Как сообщает блогер, экс-начальник КШМ в батальоне "Донбасс" Евгений Шевченко, Фурдычко требовал полмиллиона долларов за обещание не препятствовать законной деятельности частного предпринимателя, связанной с использованием земель фонда Национальной академии аграрных наук Украины.

"При получении первого транша и был задержан: ст. 368 ч. 3 УК« Получение взятки в отдельно крупном размере или служебным лицом, занимающим отдельно ответственное положение "- наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества", - отметил Шевченко.

65-летний Орест Фурдычко с начала 90-х возглавлял лесную отрасль Львовщины и именно с его именем пресса связывала масштабные злоупотребления в этой области. В 1990-1997 годах был депутатом Львовского облсовета, в 1997-1998 годах - председателем Львовского облсовета. В 1998-2002 годах был народным депутатом Украины, позже работал на руководящих должностях в Госкомитете лесного хозяйства Украины и в министерстве охраны окружающей среды. В мае 2017 года президент наградил его орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура позволили сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру провести праздники в Италии.