Президент Беларуси заявил, что нужно приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он «очень хочет», чтобы в Украине закончилась война. Об этом он сообщил во время посещения Минского городского клинического онкологического диспансера, передает «Слово и Дело» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера, информирует еizvestia.com.

«Если честно, это из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема», — заявил Лукашенко.

Также президент Беларуси заявил, что нужно приложить максимум усилий для того, чтобы локализовать эту проблему.

«Мы не просто соседи — мы родные, братья. Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему», — сказал он.

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