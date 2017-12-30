Около 14.40 в субботу, 30 декабря, неизвестный мужчина захватил заложников в отделении "Укрпошти" на перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко в Харькове. Спустя пять с половиной часов спецподразделения "Альфа" и КОРД предприняли штурм здания и нейтрализовали преступника. По имеющимся данным, заложники не пострадали. "ГОРДОН" рассказывает, что известно о происшествии к этому моменту. Мужчина захватил заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове Фото: hromadske.kharkiv.ua Дмитрий НЕЙМЫРОК Неизвестный мужчина захватил заложников около 14.40 30 декабря в харьковском отделении "Укрпошти" №13, расположенном на перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко. По данным полиции, мужчина собирался ограбить отделение, но одна из сотрудниц "Укрпошти" сообщила о происшествии мужу, а тот – полиции. Увидев, что к зданию приехали правоохранители, нападавший забаррикадировался и взял в заложники всех, кто был внутри (кроме захватчика, в помещении находилось 11 (по другим данным, девять) человек, из которых – двое детей).Начальник харьковского областного управления Национальной полиции Олег Бех рассказал журналистам, что никаких требований мужчина не выдвигал и собирался связаться с неизвестными, которые и выдвинут условия."По его голосу мы не понимаем, в каком состоянии он находится… Мы пока не понимаем требований. Основной вопрос – в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись (по всей видимости, речь о масштабном обмене удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "Л/ДНР", который состоялся 27 декабря. – "ГОРДОН")", – добавил Бех. Полиция оцепила территорию вокруг почтового отделения. Фото: Павел Пахоменко / mediaport.ua По словам главы харьковской полиции, у мужчины при себе было похожее на взрывчатку устройство, и он угрожал его применить.Около 18.10 полицейские уговорили нападавшего отпустить часть заложников: трех женщин и двух детей. Мальчик (на вид ему около 10 лет), рассказал журналистам, что мужчина вел себя спокойно и никого не обижал: "Он все время предлагал кофе и чай… Но мало ли, что он туда подсыпал. Он на себя нацепил взрывчатку, говорил, что "если полицейские не будут меня слушать", то он взорвет это. Взрывчатка была в двух бутылках, туда что-то положили, и на ней горела синяя [лампочка]. Еще говорил, чтобы его снимали и выкладывали везде. Еще говорил, что у него рак мозга".Журналистка телеканала СТБ Мария Малевская опубликовала в Facebook видео, записанное одним из заложников в отделении "Укрпошти". На нем мужчина в маске рассказывает, как работает, по всей видимости сделанное им самим, взрывное устройство:"… произойдет взрыв. Тут более несколько тысяч веществ разных… когда у меня рука устанет, я должен буду переключиться – у меня есть специальная педалька… Вот педалька… Я ставлю ее на пол, идет нажимание, здесь идет переключение – таким образом я смогу держать, чтобы здесь не было разжатия и не было несанкционированного [взрыва]". https://www.facebook.com/740622428/videos/10155899361962429/ Министр инфраструктуры Владимир Омелян ("Укрпошта" находится в подчинении министерства) заявил, что вскоре после освобождения части заложников полиции удалось установить личность нападавшего. Это, добавил Омелян, "значительно облегчило переговорный процесс".Около 20.00 стало известно, что к зданию "Укрпошти" привезли отца мужчины, захватившего заложников, и его друга. Отец, рассказали позже в полиции, разговаривал с сыном "очень негативно и провести профессиональные переговоры не удалось". Примерно в 20.20 спецподразделения полиции и Службы безопасности Украины – КОРД и "Альфа" – пошли на штурм. Им удалось нейтрализовать преступника и освободить всех заложников (никто не ранен, с ними работают психологи).На брифинге после штурма правоохранители рассказали, что помощь в задержании оказали сотрудница отделения (она открыла дверь спецназовцам; журналистка ICTV Татьяна Доцяк писала, что женщина ударила нападавшего стулом) и один из заложников (он держал нападавшего, что позволило бойцам КОРДа и "Альфы" схватить подозреваемого, не применяя оружие). В полиции заявили, что мужчина, захвативший заложников, получил незначительные повреждения при задержании. Фото: Volodymyr Omelyan / Facebook К этому моменту известно, что мужчина, захвативший заложников, – житель Харькова 1977 года рождения, "вел асоциальный образ жизни, уже привлекался к ответственности за наркопреступления и, по всей видимости, нуждается в помощи психиатров". Действительно ли у подозреваемого рак мозга, настоящая ли взрывчатка была при нем, правоохранители не сказали.По факту происшествия полиция открыла уголовное производства по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников). Максимальная санкция статьи – 15 лет лишения свободы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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