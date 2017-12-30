|Захват заложников в Харькове. Главное
|30.12.2017 22:30
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Полиция оцепила территорию вокруг почтового отделения. Фото: Павел Пахоменко / mediaport.ua
По словам главы харьковской полиции, у мужчины при себе было похожее на взрывчатку устройство, и он угрожал его применить.Около 18.10 полицейские уговорили нападавшего отпустить часть заложников: трех женщин и двух детей. Мальчик (на вид ему около 10 лет), рассказал журналистам, что мужчина вел себя спокойно и никого не обижал: "Он все время предлагал кофе и чай… Но мало ли, что он туда подсыпал. Он на себя нацепил взрывчатку, говорил, что "если полицейские не будут меня слушать", то он взорвет это. Взрывчатка была в двух бутылках, туда что-то положили, и на ней горела синяя [лампочка]. Еще говорил, чтобы его снимали и выкладывали везде. Еще говорил, что у него рак мозга".Журналистка телеканала СТБ Мария Малевская опубликовала в Facebook видео, записанное одним из заложников в отделении "Укрпошти". На нем мужчина в маске рассказывает, как работает, по всей видимости сделанное им самим, взрывное устройство:"… произойдет взрыв. Тут более несколько тысяч веществ разных… когда у меня рука устанет, я должен буду переключиться – у меня есть специальная педалька… Вот педалька… Я ставлю ее на пол, идет нажимание, здесь идет переключение – таким образом я смогу держать, чтобы здесь не было разжатия и не было несанкционированного [взрыва]".
https://www.facebook.com/740622428/videos/10155899361962429/
Министр инфраструктуры Владимир Омелян ("Укрпошта" находится в подчинении министерства) заявил, что вскоре после освобождения части заложников полиции удалось установить личность нападавшего. Это, добавил Омелян, "значительно облегчило переговорный процесс".Около 20.00 стало известно, что к зданию "Укрпошти" привезли отца мужчины, захватившего заложников, и его друга. Отец, рассказали позже в полиции, разговаривал с сыном "очень негативно и провести профессиональные переговоры не удалось". Примерно в 20.20 спецподразделения полиции и Службы безопасности Украины – КОРД и "Альфа" – пошли на штурм. Им удалось нейтрализовать преступника и освободить всех заложников (никто не ранен, с ними работают психологи).На брифинге после штурма правоохранители рассказали, что помощь в задержании оказали сотрудница отделения (она открыла дверь спецназовцам; журналистка ICTV Татьяна Доцяк писала, что женщина ударила нападавшего стулом) и один из заложников (он держал нападавшего, что позволило бойцам КОРДа и "Альфы" схватить подозреваемого, не применяя оружие).
В полиции заявили, что мужчина, захвативший заложников, получил незначительные повреждения при задержании. Фото: Volodymyr Omelyan / Facebook
К этому моменту известно, что мужчина, захвативший заложников, – житель Харькова 1977 года рождения, "вел асоциальный образ жизни, уже привлекался к ответственности за наркопреступления и, по всей видимости, нуждается в помощи психиатров". Действительно ли у подозреваемого рак мозга, настоящая ли взрывчатка была при нем, правоохранители не сказали.По факту происшествия полиция открыла уголовное производства по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников). Максимальная санкция статьи – 15 лет лишения свободы.
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