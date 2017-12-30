Религиозным организациям, которые пользуются статусом юридического лица, но данные о них отсутствуют в Едином государственном реестре юридических лиц, необходимо самостоятельно подать сведения о себе государственному регистратору

Об этом сообщает Институт религиозной свободы со ссылкой комментарий ДФС по вопросу о практическом внедрении решения Верховной Рады об отмене перерегистрации уставов религиозных организаций.

"Государственная фискальная служба Украины автоматически перенесет религиозные организации к новому список неприбыльных учреждений и организаций без необходимости перерегистрации их уставов", - говорится в сообщении.

Как отмечает Институт религиозной свободы, поручение о проведении межведомственных консультаций по имплементации принятых изменений предоставил Премьер-министр Украины в ответ на обращение Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

ИРС напоминает, что такая перерегистрация ранее требовалась Налоговым кодексом для сохранения некоммерческого статуса религиозных организаций, но была отменена парламентом 7 декабря в связи с принятием Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году" (проект № 6776-д). Этот закон был подписан Президентом в субботу, 30 декабря, и вступит в силу с 1 января 2018 года.

В сообщении обращается внимание, что религиозным организациям, которые пользуются статусом юридического лица, но данные о них отсутствуют в Едином государственном реестре юридических лиц, необходимо самостоятельно подать сведения о себе государственному регистратору. Это касается тех религиозных организаций, зарегистрированных до 1 июля 2004 года, когда вступил в силу закон Украины о государственной регистрации юридических лиц, но с тех пор по собственной инициативе не подали сведения о себе до этого Единого государственного реестра.

Как сообщал ИРС, Министерство юстиции разъяснило, что для включения религиозной организации, зарегистрированной до 1 июля 2004 года, в Единый государственный список подается только заявление о государственной регистрации включении сведений о юридическом лице в Единый государственный список (Форма 9).

Проверить наличие сведений о религиозной организации в Едином государственном реестре можно бесплатно через онлайн сервис Минюста с помощью идентификационного кода юридического лица (ЕДРПОУ).

Принятый законопроект № 6776-д включает все положения законопроекта № 6696, соавторами которого выступили представители всех парламентских фракций и групп, а в его разработке принимали участие эксперты Верховной Рады и общественных организаций, Министерства юстиции и Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.