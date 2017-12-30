30 декабря неизвестный захватил отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове, он взял заложников. Правоохранителям удалось обезвредить мужчину и освободить людей. По словам журналиста телеканала ICTV Татьяны Доцяк, злоумышленника помогла поймать одна из заложниц. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Операция по освобождению заложников завершена Фото: npu.gov.ua "Все закончилось. Все живы. Злоумышленника помогла поймать заложница, предварительно бахнула стулом", – написала журналист. https://www.facebook.com/tetyana.dotsyak/posts/1567378170020138 30 декабря неизвестный захватил отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщал, что у мужчины есть взрывчатка. По предварительной информации, в здании находилось девять взрослых и двое детей.В полиции заявили, что требования мужчины, захватившего заложников в Харькове, связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.По состоянию на 18.10 были освобождены три женщины и двое детей.Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная сообщила, что злоумышленник задержан, удерживаемые им люди освобождены. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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