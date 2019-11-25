Погода, Новости, загрузка...
В РФ озвучили новую дату консультаций по газу
25.11.2019 11:53
На этой неделе состоится очередная техническая встреча по транзиту газа Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 