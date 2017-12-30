Экспертиза голосов экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и опального олигарха семьи Януковича Сергея Курченко, зафиксированных на аудиозаписях украинскими правоохранителями, была подтасована.

Об этом пишет со ссылкой на адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого.

«Саакашвили никогда с Курченко не знакомился и не разговаривал, наша позиция здесь ясна. Мы считаем, что все пленки, все голоса сфальсифицированы, и, понятное дело, что государственный институт экспертиз, подведомственный СБУ, другой экспертизы, кроме как подтвердить сфабрикованные голоса, и не мог сделать», — сказал он.

Юрист также не понимает, каким образом пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган может публиковать эту информацию, поскольку это материалы, которые относятся к досудебному следствию.

«И доступ у нее к ним даже, несмотря на должность пресс-секретаря генпрокурора, вряд ли есть. Поэтому нужно еще разобраться, каким образом у нее в принципе информация о каких-то экспертизах», — отметил он.

Как известно, ранее в пятницу пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган написала в Facebook, что экспертиза научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ подтверждает подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Саакашвили и Курченко.

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