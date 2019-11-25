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Зеленская рассказала, как хочет менять систему питания в украинских школах
25.11.2019 12:11
Зеленская намерена изменить систему питания в украинских школах
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
события
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