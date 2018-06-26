После десятилетней паузы в рамках автогонок “Формулы-1” состоялся Гран-При во Франции, информирует со ссылкой на сайт чемпионата.

Равных на трассе во Франции не было британцу Льюису Хэмилтону из конюшни “Мерседес”. За ним на подиуме оказались Ферстаппен с “Ред Булл” 7,09 с и Кими Райкконен +25,888.

В зачетную зону с 4 по 10-е места также попали: Риккьярдо из “Ред Булл”. Феттель из “Феррари”, Магнуссен “Хаас”, Боттас “Мерседес”, Сайнс “Рено”, Хюлькенберг “Рено” и Леклер из “Заубера”.

В личном зачете Хэмилтон лидирует с 145 баллами, на 14 пунктов отстает Феттель, Риккьярдо имеет 96 очков, Боттас — 92, Райкконен — ​​83.

Добавим, что в Кубке конструкторов пальму первенства удерживает “Мерседес” — 237. Преследует их “Феррари” — 214 и “Ред Булл” — 164.

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