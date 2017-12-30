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Миня тирзают смутныи сомнении....вот гляжу я на Полосатава и тирзают миня сомнении. Нончи никуды ни поехал , лазил к лазил к деушки токма к сумасшедчай той. продукты отволок, зафтри торты приедут и прочии нужности...ну как приедут - ни сами конечно, Полосатый апять приволокёт, или жи обои оне...ни знаю Угу и удивительный вит у яво ужо фторыя сутки...задумал чо то сие даджыть ни нада гадать, особинна становицца понятна что он чо то задумал, када Полосатый с честным лицом отрицаит что чо то задумывал, у яво всигда так, ибо я яво насвось вижу . Зачем то привязался чтобы я рубашку одивал с пинджаком, я чо идиёт штоле , у сибя дома и ни на дён рождению одивать пинджак, нахвоста мине сие...я ещо при памити. Придупридил яво, что если он вздумал кого то приволокти мине тута внизапна, то сие ему дорого буит стоить, ибо кот отомстит шыбко жырно...отрицаит...ни люблю я када наводицца тень на притень, вот ни люблю я этава .

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Кусочик мясы поджарили нончи и булачки едим и болия ничаво, ибо почему ? Ибо так договорилися, ибо дабы всё вкусное исть зафтри и послизафтри, ибо если нончи начинать исть вкусное то потома буит ниинтиресна исть, сие ужо проверено . Булачки едим спицальна бис ничаво, сие я приволок, проста булачки, бис изюму и маку, один хлеб в их , мяса тоджыть простая , кусочик коровы обчим и соль...и огурец правда ещо...ну обчим готовицца нада , ибо иныя люди вообче пост едовый соблюдают и ничаво, жывыя , а мы хотя бы дён должны заради добры продиржацца на нивкусном, чтоб зафтри была фкусно.

Полосатый торгуицца со мной - требуваит договорицца со скольки времени зафтра можна начинать исть праздничная , я яму говорю, что нада хотя бы в девить вечира , а он вирищит что ни для того он нончи булачки бис ничаво ест чтоб зафтри ждать ажна до вечиру, доказуит что зафтри как встанишь ужо Новый год начинаицца..сие он всурьёз мине доказуит. До чаво может ката довести жажда вкусности и свежава торту , торту ещо нету, а он яво ужо требуваит начинать исть в утру, как токмо она приволокёцца . Обчим нудит лазил следом, объясняю яму, что мы всё испортим так, ибо ещо тама к нам один товарищч приплитёцца в десить а ужо первава тама цельная банда , но если мы сожоём торт с утры то вечирам ничо ни захочим и сие я молчу про ночир . а ещо гость буит...или двоя , ещо даджыть ниясна Вот тоджыть народ - зафтри 31 декабря а они ни знают где они будут ночирам на первую января, ну сие нормальныя ....? Ящитаю нет

Ладна...пошол лазить....клипать ничо ни буим ...ночирам можыт вирнуся а можыт и нет, сие я клипанул про нончи чтоб вам была где болтать и вообче, должон жи я пожалавацца на жисть каму та...Полосатаму бисполезно жаловацца, ибо он нончи сам мине жалаваицца что он Новый Год давно ждал посему жрать торт буит с утры....ядрит тваю

Россия - США - КНДР

Мы эхааааааа, мы эхааааа...мы дооолгая эха друг друуугаааааа

УХАХА . Сие с Новым Годом товарищчу Трампу , а так жи всем нам , знамо дело так ихихи мы эхаааааааа...мы эхааааааа

Товарищч Ын вообче и Северная Корея в частнасти , прославилися в этой годи на фсю вселенную ибо ужо Ын давал жару, ужо ! Пулялся всюды, куды нада и особинно туды , куды ни нада шыбко много пульнул . Вся мира замирала ф страхи, пищщала, мол, вайна щас буит, а товарищч Ын грозил кулаком оттэдава, из своей царствы и приговаривал УЖО! Ужо вам буит всем ! Ужо ! Ипонци хваталися за сердцы, или чо у их тама есмЪ , у тех ипонцаф и закатывали глазги в придчуйствии биды, из Вашингтонщины их подбадривали, мол, нихвоста страшнава, ыновскии ракеты до вас ни долитят Тооокмо ипонцы расслаблялися , как тут жа вылазил товарищч Ын и наглядно показывал что ни токмо долитят но ещо и поплящую яво ракеты над ипошками, ипошки в обмарак, товарищч Трамп - обзывацца , товарищч Ын - плювацца в ответ и тоджыть обзывацца . Такова цырку, между прочим, вообче никада небыло , от ить, люди ниблагодарныя на самой дели, дарам насмотрелися ксклюзиву и ни ценют, а нада цынить сие , ибо хвост знаит када типеря и кто такоя увидит, мы молжым ужо такова и ни наблюдать ихихи Ксклюзиф есмЪ ксклюзиф, ядрит тваю..ихихи

Я тута подумал...и начинаю склоняцца к тому, что ничо страшнава если исть начнём с обеду но ни с утры конечно, ни с утры

Полосатый чуть ни жжог последнюю м ясу коию я разришыл на нончи, спицальна хотел жжечь ибо дабы у миня ни осталося выходу и я мыхнул бы лапах и разришыл исть всё ..

Салаты будут у нас с крабами сиими и оливье малёха, ибо я явао ужо ни хочу, яво нам на вечир первава сделают, пущай Серый ест и ещо тама пара-ройка катоф, они любют, а я ужо наелся яво . Ещо печинь с огурцом и маянезай буит , сие я сам сделаю , ну тама много зелени ещо и капец Можна яиц туды сунуть но мине ленива их резать, посему бис их ...а то не буим жи пиисят салатаф заказывать, чо то нада и самим сделать. А так на улицы жарить мясу буим ночирам....ну коя кто требоваит ни ночирам, но тута я на уступки ни иду .

С утры если хочит то пущай ест салат и бужанину ...а потома ужо остальноя , ибо нельзя всё хорошая сожрать в самой начали

Смишно глядеть на мелкую мышню, коия мнила сибя крупнай, ну , знаити. шызикам рассказали что кожный из их пуп зимли, они исходя из этого и ожидании сваи раскатали, ну сие мы называим мышовыя хотелки, сие классика угу, так вот и кожная мыха, коия начинаит подозривать что ея таки вероятно наибали, она сначалы смытна так начинаит догадувацца и ей грустицца проста, ну вначали грустицца, она чо то подозриваит но пока не знаит чо иминна, она ещо ни догадуицца что ея наибали изначально, она пока подозревает что токмо что хочут наибать...Ну мышня есмЪ мышня, чо с их взять И даджыть в этой положении кожная мыха ждёт некоего НАКАНУНИ !

УХАХА накануни внидрению в аквариумы ухаха ухаха ой за што мине сие

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Кстати, таки продолжаю считать что у Унтер-мыша диагноз охвицыально есмЪ

Вот вам шызик ещо

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Кстати. ни забываим что Родченков тоджыть шызик . как вы понимаити сие токмо софпадения угу , токмо так да..Кот клипал вам про шызикоф , ну вы помнити сие. Кстати вот чо ещо...как сия болезнь называаицца...аааа синдром дауна вооот...думаю что в скором будущем мы увидим кземпляров ужо с синдромом Дауна на акцыях протестоф и в прочих хвостовертоф...я не помню сколько действуют эти норы типа " дети солнца " или солнечные дети или чо то в этом роде, короче они нор налепили и как раз ужо время подходит или подошло им вырасти . Они под полным влияниям сих мудакоф , они ни сображают ничо. мозгу и так мала и тот промытый, так что ждити и дождёмся и увидим .Потома кричать будут, мол, полицыя инвалидаф мучит , будут кидать их под колёсы и кричать что полицыя их давит, ну вы знаити мышов, будут затаптывать и вирищать что сие намеринна мы затоптали, корочи как обычно

Ихихи народ попёр ф призиденты стройными рядами...жына муфтия Дагестану вот тоджыть подалася ф призиденты ихихи Сие буит смишная кампания . сие прикрасна , тама каво токмо нетути и один токмо наш Светлейший прикрасин ....ихихи сие как вот к примеру , полно катоф на этай планети, но лучшы нету никаво кроми Моти , как ката....ну вы знаити про то . Так и тута , хть их буит пиццот, но лучшы Светлейшего нету и посему даджыть прикрасна что их буит пиццот . Пущай тама барахтаюцца между собой ихихи хотя до упаду .

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