С 1 января 2018 Государственной пограничной службой Украины вводится фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства с 70 государств, в том числе Российской Федерации. Об этом сообщает Украины, передает со ссылкой на .

"Во исполнение Указа президента Украины от 30.08.2017 с 1 января 2018 Государственной пограничной службой Украины вводится фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства с 70 государств, в том числе Российской Федерации, во время пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу", - говорится в сообщении.

Отметим, что Украины 27 декабря начала тестирования системы биометрического контроля в двух пунктах на российско-украинской границе.

Президент Европарламента Антонио Таяни и внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абел подписали акт о предоставлении Украине безвизового режима 17 мая. На церемонии подписания присутствовали президент Украины и докладчик Европарламента по вопросу украинского безвизовых Мария Габриэль.

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