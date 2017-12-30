А вот, вот, вот и он, наш новый проект с ТСН!

В ближайших видео мы поговорим об «эффекте бабочки» — о случайных, часто просто нелепых случаях, которые изменили ход истории.

И в первом видеоблоге мы поговорим о дохлой свинье, из-за которой чуть не разразилась война между США и Великобританией, которая создала проблему, для решения которой потребовалось два императора и один президент, а позже эта дохлая свинья повлияла на появление на карте мира независимой страны под названием Канада.

Одна. Мёртвая. Свинья.

Смотрим.

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