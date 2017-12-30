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Захват заложников на почте в Харькове: нарушителю грозит до 15 лет
30.12.2017 22:46
Захват заложников на почте в Харькове: нарушителю грозит до 15 лет
Полиция открыла уголовное производство
По факту событий в Харькове, где неизвестный захватил отделение "Укрпочты" и взял в заложники посетителей, открыто уголовное производство.
Захват заложников на почте в Харькове: нарушителю грозит до 15 лет Фото: facebook.com/police.kharkov
Следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области начало досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.
 
"Следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины", - заявили в полиции.
 
Согласно санкции статьи мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
 
Напомним, в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" около 15 часов мужчина захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить. По предварительной информации, в заложниках у мужчины находились 11 человек: 9 взрослых и двое детей. Злоумышленник не проявлял агрессии и общался с переговорщиками.
 
Впоследствии трех женщин и двух детей удалось освободить. Освобожден мальчик рассказал о пребывании в заложниках.
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