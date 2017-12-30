|Полиция установила личность злоумышленника, который захватил отделение "Укрпочты" в Харькове
|30.12.2017 22:49
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Полиция установила личность злоумышленника, который взял заложников в отделении “Укрпочты” в Харькове, передает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.
“Мужчина, угрожавший взорвать отделение Укрпочты вместе с заложниками, был задержан. Его личность уже установлена, это харьковчанин 1977 года, ранее судимый по различным статьям Уголовного кодекса Украины”, - сообщили в полиции.
Также указано, что следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса. Согласно санкции статьи задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
Как сообщал сегодня мужчина в Харькове захватил отделение “Укрпочты” .
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