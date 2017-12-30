Еще пару – тройку лет назад невозможно было представить, что в Европу вернутся американские войска, и не просто в Европу, а в восточную ее часть. Но теперь благодушие закончилось, и наступила новая реальность.

Похоже на то, что Польша теперь выполняет примерно ту же роль, что во времена Холодной Войны принадлежала ФРГ. На ее территории находятся пункты сосредоточения войск, распределяемых вдоль восточных границ НАТО. Точнее, такими кое-где стали Пойдз и Познань, куда прибывают войска, техника и вооружения. Прибывающие войска меняют своих коллег, в рамках 16-й бригады Task Force. В этой ротации – военнослужащие из Коннектикута, Калифорнии, Кентукки, Техаса, Джорджии, Нью-Йорка, Северной Каролины, Канзаса, а также штата Вирджиния.

Кроме этой бригады, ротируются войска 2-й бронетанковой бригадной бригады, 1-й пехотной дивизии и 1-й воздушно-кавалерийской бригады и некоторых других соединений и подразделений. Характерно, что войска из Польши, распределяются по направлениям – Балтия и Румыния. Собственно говоря, 16-я бригада выполняет роль некого хаба, который регулирует военные потоки армии США на этом направлении.

Интересно, что прибывающие войска почти постоянно проходят учения различной направленности. То есть, они прибывают не квартировать, а получать опыт боевых действий в условиях Восточной Европы. Первые ротации войск уже обвыклись с местными условиями и уступили место новой ротации. Видимо, в Пентагоне считают, что для этого региона нужно подготовить ощутимое количество войск, которое сможет выполнить боевую задачу, если того потребуют обстоятельства.

Если учесть несколько раундов учений по одновременной переброске большого количества военного имущества, которые были организованы, в частности – гражданским морским и воздушным транспортом, то уже не таким и несбыточным звучит заявление командующего Корпусом Морской Пехоты. Как мы уже писали ранее, выступая перед морпехами в норвежском Тронхейме, он пообещал, что текущую численность военнослужащих Корпуса в 300 человек, можно легко нарастить до 3 тыс. за одну ночь.

В общем, Штаты, а в месте с ними и партнеры по НАТО, действительно обживаются на восточных границах Альянса. Пока еще не очень большая численность войск, размещенных в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Румынии не должна вводить в обман. Уже созданы структуры, которые обеспечивают десятикратное увеличение численности войск буквально за часы, а вооружения, боеприпасы, техника и прочее имущество, уже завезено на места, и распределено по базам хранения. Достаточно давно и хорошо известно о такой базе на территории Норвегии, но знающие люди говорят, что сегодня она является чем-то, вроде небольшого складика, по сравнению с тем, что уже завезено и завозится далее в другие места.

В общем, Путин становился в позу и потрясал бумагами, в которых Горбачеву, якобы, давались обещания не расширять НАТО на восток, обвиняя Запад в нарушении договоренностей. Но, упуская путинскую аргументацию, отметим другое. Даже формализовав этот самый рост на Восток, НАТО действительно, дальше не пошло. Единственное, что изменилось – обязательства о взаимопомощи. Никаких войск или военных структур НАТО не размещало. Теперь же все изменилось. Путин получил прямо противоположный эффект от своих амбициозных демаршей. Теперь военные США и НАТО рассматривают территорию РФ не только со спутников, но и в прицелы штатного вооружения.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира