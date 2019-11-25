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В США пенсионерка избила и сдала полиции забравшегося в ее дом преступника
25.11.2019 13:05
В США пенсионерка избила злоумышленника, который ворвался в ее дом
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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