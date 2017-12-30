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Князев: Начальник уголовной полиции предлагал злоумышленнику в Харькове взять его в заложники вместо женщин и детей
30.12.2017 22:53
Начальник уголовной полиции Харьковской области ранее служил в Луганске, сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев. Князев о Давыденко: Горжусь такими офицерами Фото: npu.gov.ua "Во время переговоров с террористом начальник уголовной полиции области Давыденко предложил быть заложником вместо детей и женщин. Он служил в Луганске, сейчас честно служит в Харькове. Горжусь такими офицерами", – написал Князев.

Подробиці звільнення заручників у Харкові. Варто знати. Під час перемовин із терористом начальник кримінальної поліції області В'ячеслав Давиденко запропонував бути заручником в замін на дітей і жінок.Служив у Луганську, зараз чесно служить у Харкові. Пишаюся такими офіцерами

— Сергій Князєв (@knyazevsergii) 30 декабря 2017 г.
30 декабря неизвестный захватил отделение "Укрпошти" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщал, что у мужчины есть взрывчатка. По предварительной информации, в здании находилось девять взрослых и двое детей.В полиции заявили, что требования мужчины, захватившего заложников в Харькове, связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.По состоянию на 18.10 были освобождены три женщины и двое детей.Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная сообщила, что злоумышленник задержан, удерживаемые им люди освобождены.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #1 axabnrg 15.10.2014 22:50
Децентрализация государственных услуг - это и есть тот реальный меч, который разрубит "корневую" систему коррупции, стоящую между гражданами и государством. Одна из самых коррумпированны х сфер - строительно-арх итектурная инспекция. Ее полномочия передадут на места - органам местного самоуправления. <£$%&£$%& /><£$%&£$%& />£$%&:/£$%&.£$ %&£$%&£$%&£$%&£ $%&/£$%&£$%&£$% &/£$%&£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&/£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&/285316 0-£$%&£$%&£$%&£ $%&£$%&-£$%&£$% &£$%&£$%&-£$%&£ $%&£$%&£$%&-£$% &£$%&£$%&-£$%&£ $%&£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&-£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&£$%& £$%&-£$%&£$%&£$ %&£$%&£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &-£$%&£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&£$ %&.£$%&£$%&£$%&
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