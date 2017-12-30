|Князев: Начальник уголовной полиции предлагал злоумышленнику в Харькове взять его в заложники вместо женщин и детей
|30.12.2017 22:53
|
Подробиці звільнення заручників у Харкові. Варто знати. Під час перемовин із терористом начальник кримінальної поліції області В'ячеслав Давиденко запропонував бути заручником в замін на дітей і жінок.Служив у Луганську, зараз чесно служить у Харкові. Пишаюся такими офіцерами— Сергій Князєв (@knyazevsergii) 30 декабря 2017 г.
30 декабря неизвестный захватил отделение "Укрпошти" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщал, что у мужчины есть взрывчатка. По предварительной информации, в здании находилось девять взрослых и двое детей.В полиции заявили, что требования мужчины, захватившего заложников в Харькове, связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.По состоянию на 18.10 были освобождены три женщины и двое детей.Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная сообщила, что злоумышленник задержан, удерживаемые им люди освобождены.
Поделитесь статьей с друзьями
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи