Начальник уголовной полиции Харьковской области ранее служил в Луганске, сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев. Князев о Давыденко: Горжусь такими офицерами Фото: npu.gov.ua "Во время переговоров с террористом начальник уголовной полиции области Давыденко предложил быть заложником вместо детей и женщин. Он служил в Луганске, сейчас честно служит в Харькове. Горжусь такими офицерами", – написал Князев. Подробиці звільнення заручників у Харкові. Варто знати. Під час перемовин із терористом начальник кримінальної поліції області В'ячеслав Давиденко запропонував бути заручником в замін на дітей і жінок.Служив у Луганську, зараз чесно служить у Харкові. Пишаюся такими офіцерами — Сергій Князєв (@knyazevsergii) 30 декабря 2017 г. 30 декабря неизвестный захватил отделение "Укрпошти" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщал, что у мужчины есть взрывчатка. По предварительной информации, в здании находилось девять взрослых и двое детей.В полиции заявили, что требования мужчины, захватившего заложников в Харькове, связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.По состоянию на 18.10 были освобождены три женщины и двое детей.Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная сообщила, что злоумышленник задержан, удерживаемые им люди освобождены. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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