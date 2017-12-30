В частности 80000 доз сыворотки противостолбнячной, 35000 доз противостолбнячного иммуноглобулина, 900 доз противодифтерийной сыворотки, 14450 доз протирабичнои сыворотки, 1500 доз лиофилизированного антитоксина противозмеиная

"Индийский Правительство сделало дар Украине к Новому году и Рождеству, доставив очень нужен гуманитарный груз - более 130 000 доз специфических сывороток: 80000 доз сыворотки противостолбнячной, 35000 доз противостолбнячного иммуноглобулина, 900 доз противодифтерийной сыворотки, 14450 доз протирабичнои сыворотки, 1500 доз лиофилизированного антитоксина противозмеиная. Все препараты имеют сертификат качества GMP", - рассказали в украинском Минздраве.

С 2014 года в Украине нет сывороток и иммуноглобулинов из-за отсутствия регистрации. Только весной 2017 зарегистрировано два протирабични иммуноглобулины израильского и украинского производства, больше никакие специфические иммуноглобулины производители на регистрацию не подавали.

"Министерство здравоохранения не может быть инициатором регистрации, а местные власти не могут закупать незарегистрированные препараты, так гуманитарные грузы - единственный путь обеспечить граждан Украины сыворотками или иммуноглобулинами в случае необходимости", - отмечают в министерстве.

По этот день все гуманитарные грузы распределялись адресно на пациента исключительно для лечения, но груз из Индии будет распределен в регионы в соответствии с потребностями, в том числе и для посттравматической профилактики столбняка.

"Пользуясь случаем напоминаем, что прививки - единственный путь уберечься от столбняка и дифтерии. Взрослые также должны делать прививки, ревакцинацию рекомендуется проводить каждые 10 лет, вакцины (АДС и АДС-М) является бесплатным и в наличии в каждой поликлинике", - отметили в Минздраве .

2018 год Министерство заложило в бюджет 42 млн грн на закупку сывороток и иммуноглобулинов для лечения. Препараты будут приобретены через международные организации и соответствующим образом зарегистрированы, сейчас идет планирование закупок.

Напомним, Министерство здравоохранения обратилось с призывом сообщать о возможном отсутствии вакцин от отдельно опасных болезней.