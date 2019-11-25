В Великобритании парень выпивал с мамой перед телевизором и умер - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Великобритании парень выпивал с мамой перед телевизором и умер
25.11.2019 13:24
Житель Великобритании выпивал с мамой перед телевизором и умер
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
телевизором
умер
перед
мамой
великобритании
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->