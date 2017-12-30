|Аваков рассказал подробности спецоперации по освобождению заложников в Харькове
|30.12.2017 22:56
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Локализацией преступника, который взял заложников в отделении “Укрпочты” в Харькове, занимались оперативники уголовного розыска Нацполиции. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает со ссылкой на пресс-службу МВД.
“Оперативники уголовного розыска Нацполиции локализовали преступника, который захватил помещение „Укрпочты“ в Харькове и удерживал заложников, в том числе детей”, — сказал глава МВД.
Кроме того, Арсен Аваков поблагодарил работников полиции за слаженную и профессиональную работу.
Как сообщал в результате освобождения заложников в Харькове пострадавших нет.
Напомним, сегодня неизвестный в Харькове захватил отделение “Укрпочты”.
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