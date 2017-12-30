Локализацией преступника, который взял заложников в отделении “Укрпочты” в Харькове, занимались оперативники уголовного розыска Нацполиции. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает со ссылкой на пресс-службу МВД.

“Оперативники уголовного розыска Нацполиции локализовали преступника, который захватил помещение „Укрпочты“ в Харькове и удерживал заложников, в том числе детей”, — сказал глава МВД.

Кроме того, Арсен Аваков поблагодарил работников полиции за слаженную и профессиональную работу.

Как сообщал в результате освобождения заложников в Харькове пострадавших нет.

Напомним, сегодня неизвестный в Харькове захватил отделение “Укрпочты”.

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