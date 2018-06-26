Появились подробности двойного убийства в Харькове

Об этом заявил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех.

По словам Олега Беха, 24 Июнь около 10:40 в полицию позвонила женщина, которая увидела на соседнем балконе окровавленное тело человека. Следственно-оперативная группа обнаружила в квартире застреленных 45-летнего мужчины, его 39-летнюю бывшую жену, а также их раненую дочь 12 лет.

Карета скорой помощи доставила девочку в больницу. С сегодняшнего дня с ребенком работают следователи и психологи, чтобы выяснить подробности утра.

Бех подчеркнул, что оперативным работникам удалось быстро составить ориентировочно на розыск лица, причастного к совершению преступления, благодаря свидетельству жителей дома, которые активно сотрудничали с полицией.

Сразу в действие был введен полицейский план "Сирена", к поискам злоумышленника подключились сотрудники патрульной полиции. Они обнаружили по ориентированию автомобиль подозреваемого, организовали его преследование, заблокировали возле станции метро "Киевская" и провели задержание водителя. В багажнике его машины полицейские изъяли гладкоствольное ружье, карабин, травматический пистолет, патроны и денежные средства - $ 200 тыс. И 50 тыс. Грн. Как пояснил задержанный, деньги принадлежат ему, а на все единицы оружия есть соответствующие разрешения.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Фото: facebook.com/police.kharkov

Фото: facebook.com/police.kharkov

Фото: facebook.com/police.kharkov

Как рассказал Олег Бех, 42-летний подозреваемый почти не сопротивлялся полицейским и находился в сложном психологическом состоянии.

"Задержанный сразу начал сотрудничать со следователями. По его словам стал известен главный мотив совершения двойного убийства - долговые обязательства главы семьи. Вроде, человек задолжал задержанному $ 100 тыс. И не собирался их отдавать" , - рассказал начальник ГУНП в Харьковской области.

Фото: facebook.com/police.kharkov

По информации полиции, мужчины были знакомы еще с детства, дружили определенное время. Затем их пути разошлись, они не общались. Опять судьба свела их в январе этого года, и они продолжили дружить. Конфликт между мужчинами возник во время их совместной поездки в город Ровно, где жила бывшая жена потерпевшего и его маленькая дочь. 45-летний харьковчанин решил забрать их к себе, следовательно обратился к другу за помощью, связанную с перевозкой семьи в Харьков. После ссоры подозреваемый впал в депрессию. Члены его семьи подтвердили следователям этот факт. А за несколько дней до убийства мужчина обратился с заявлением в районный отдел полиции о том, что его жизни угрожает человек по имени Олег. Полиция зарегистрировала это заявление и начала проверку.

"24 июня преступник ворвался в квартиру своего товарища и сразу начал расправу. Первым он застрелил главу семьи, женщина хотела спрятаться на балконе и не смогла, ее настигли несколько пуль. Задержанный уверяет следователей, что не хотел убивать ребенка, она просто попала под обстрел" , - сообщили правоохранители.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Руководитель харьковской полиции Олег Бех охарактеризовал подозреваемого: 42-летний харьковчанин занимался предпринимательской деятельностью, имел семью, хорошие отношения с родителями и окружающим кругом близких и знакомых.

Досудебное расследование проводится по двум статьям Уголовного кодекса Украины - по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.2. ст. 15 ч.2. ст. 115 (покушение на убийство). Мужчины, причастного к совершению убийства, задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Завтра суд будет избирать ему меру пресечения.