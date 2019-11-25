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В России пилот умер сразу после экстренного приземления самолета
25.11.2019 13:42
Пилот самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Анапу, умер после экстренного приземления лайнера Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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