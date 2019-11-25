|Британия планирует сократить армию на 5 тысяч военных - СМИ
|25.11.2019 13:59
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Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в военном ведомстве.
"Руководители Министерства обороны планируют сократить армию до наименьшей численности в течение века и сдать в аренду один из флагманов Королевского флота, новый авианосец США", - сообщили в Министерстве обороны.
В министерстве рассматривают возможность сокращения количества войска до 60 000 - 65 000 человек.
Отмечается, что дискуссии находятся на начальной стадии согласно указаниям министра обороны Бена Уоллеса урезать потребности в соответствии с доступными возможностями.
В Британии также не исключают возможности передачи одного из новых авианосцев в аренду США с целью сокращения расходов.
"Армия не может нанимать или содержать людей, которые ей нужны. И армия, и флот считают, что работу ВВС вскоре будут выполнять беспилотники", - добавили в военном ведомстве.