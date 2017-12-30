от столетия Великого Октября — к столетию Версальской системы

Подходит к завершению 2017-й, от Рождества Христова, год. Возможно, за считанные дни, которые остались до начала следующего новолетия, и произойдут некие сверхважные события, которые всё изменят, — исключать этого нельзя, но вероятность таких событий исчезающе мала, а потому вполне уместно уже сейчас подвести итоги еще одного года, прожитого миром в целом и нашей страной в частности, чтобы, опираясь на этот фундамент, попытаться заглянуть в ближайшее будущее. Поэтому предлагаемая ниже вниманию читателей обзорная статья неминуемо делится на несколько смысловых частей.

Первая из них посвящена описанию десяти важнейших, на мой взгляд, событий уходящего года, вторая — прогнозу десяти важнейших событий года приходящего, и последняя — что бы хотелось увидеть в течение следующих 365 дней, но чего, по разным причинам, скорее только, не случится.

Что было?

Дональд Трамп стал 45-м президентом США

Прошедшие 8 ноября 2016 года президентские выборы в Соединённых Штатах Америки оказались сенсационными — впервые в истории страны победу одержал кандидат-миллиардер, до того не занимавший никакой выборной или государственной должности, да еще и получивший минимальное по отношению к своему оппоненту количество голосов избирателей — за Дональда Трампа проголосовало на 2 867 519 человек меньше, чем за Хиллари Клинтон. Тем не менее, он заручился поддержкой 304 выборщиков против 227 у своей соперницы и стал новым хозяином Белого дома.

Практически сразу же после оглашения итогов голосования в США началась "холодная гражданская война", развязанная противниками Трампа, накал которой достиг такой степени, что накануне инаугурации возникли опасения относительно возможности его убийства до или во время церемонии вступления в президентскую должность. Однако 20 января церемония инаугурации состоялась, и Дональд Трамп стал 45-м президентом США.

За неполный год своих президентских полномочий Трамп отказался от заключенного его предшественником Бараком Обамой Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП) и прекратил переговоры по созданию его трансатлантического аналога, устроил политический "баттл" с лидером КНДР Ким Чен Ыном по ракетно-ядерной программе Пхеньяна, заявил о признании Иерусалима столицей Израиля, провёл налоговую реформу и "выжал" из политических партнеров США, включая Китай, Японию и Саудовскую Аравию уступок на сумму свыше 2,5 трлн. долл. для американской экономики. Тем не менее, атаки на Трампа со стороны так называемого "глубинного государства" не стихают, угрозы импичмента продолжаются, отставки в его администрации следуют одна за другой, и о сколько-нибудь нормальной работе американского правительства говорить даже не приходится.

Разгром исламских экстремистов в Сирии

Начатая 30 сентября 2015 года операция Воздушно-космических сил Российской армии в Сирии через два с небольшим года была успешно завершена, территория страны освобождена от контроля со стороны террористических формирований.

Наряду с военной составляющей этой победы важную роль сыграли дипломатические маневры Кремля, сумевшего не только выстроить "ближневосточный треугольник" Россия—Турция—Иран, но и добиться отказа Саудовской Аравии и других "нефтяных монархий" Персидского залива от планов создания подконтрольного им ваххабитского халифата в исламском мире, а следовательно — от поддержки террористических структур "Исламского государства", "Джебхат ан-Нусры" и им подобных, что предопределило результат собственно военных операций.

Одним из результатов столь триумфального "возвращения России" на Большой Ближний Восток также можно считать укрепление связей с Египтом и Суданом с перспективой размещения российских военных баз как в ключевой для мировой торговли зоне Красного моря и Суэцкого канала, так и в Южном Средиземноморье (Ливия).

Раскол и шатания в Европе

Начатый по итогам национального референдума 2016 года и подтверждённый уже в 2017 году выход Великобритании из состава Евросоюза ("брекзит") породил нечто вроде "цепной реакции" по всей "единой Европе". Причём линии раскола разнообразны и многомерны: здесь и "фронда" по отношению к Брюсселю и Берлину со стороны государств Восточной Европы, включающая "католический" австро-польский проект "Троеморья"; и референдум о независимости Каталонии; и смещение "центра тяжести" данного наднационального союза от Берлина к Парижу.

Избранный президентом Франции Эммануэль Макрон является своего рода "зеркальным двойником" Дональда Трампа. Новый хозяин Елисейского дворца, выступающий в занятие бездетного геронтофила, согласно преобладающему мнению экспертов, является креатурой "клана Ротшильдов" и должен превратить Францию, ядерное государство, обладающее мандатом постоянного члена Совбеза ООН с правом вето, — в лидера оси Париж—Берлин и Евросоюза в целом, а сам Евросоюз — в один из самостоятельных глобальных "центров силы", способный действовать на международной арене без оглядки на США, Россию или Китай. И, соответственно, политически защищать интересы своих "спонсоров". Конечно, "евровозвышение" Макрона невозможно без отставки немецкой бундесканцлерин Ангелы Меркель, которую уже целенаправленно превращают из "иконы" объединённой Европы в "отыгранную карту".

Гражданская война на Украине.

Начавшаяся после государственного переворота в Киеве 21-22 февраля 2014 года гражданская война на Украине продолжается уже больше трёх лет и пока не имеет перспектив быстрого завершения. При этом если в Донбассе идут военные действия низкой интенсивности, то на подконтрольной киевской хунте территории "незалежной" полным ходом формируется неонацистское государство с подавлением, вытеснением и истреблением значительной части (преимущественно — русскоязычной) населения страны под диктовку западных, прежде всего — американских, кураторов.

При этом одна из самых развитых республик бывшего СССР быстро утрачивает свой экономический и культурный потенциал, превращаясь в "дикое поле" посреди Европы, куда "незалежная" так стремилась.

Ралли фондовых рынков

Начавшийся еще в 2015 году непрерывный рост главных биржевых индексов США продолжался на протяжении только 2017 года и является уже вторым по длительности за всё время их существования, постоянно обновляя исторические максимумы (DJIA близко приблизился к уровню 24850 пунктов, а NASDAQ преодолел отметку 7000 пунктов), и только в последние дни 2017 года "вышел на плато".

Является ли это передышкой для штурма новых вершин или же предвестником неизбежной коррекции (скорее, даже обвала) стоимости акций, пока неясно. Ясно лишь, что никакого роста производства в реальном секторе американской экономики нет, и этот "пузырь" может лопнуть в любой момент — особенно если его не будут постоянно "подкачивать" за счёт гиперэмиссии и сверхнизких кредитных ставок, как это по очереди (и по договоренности), начиная с 2010 года, делают центробанки ведущих экономик мира

Взлёт "криптовалют" и биткоина

Основанные на новых компьютерных технологиях "альтернативные" традиционным валютам электронные платёжные средства переживают период взрывной экспансии. Самая популярная из них, созданный еще в 2008 году биткоин, за год подорожала в долларовом эквиваленте почти в 20 раз, с 963 до 18-19 тыс. долл., еще сильнее вырос "номер два", эфириум — с 8,52 до 250 долл. В целом же рынок "криптовалют", чьё число уже перевалило за сотню, увеличился более чем в 200 раз, с 4,5 до 890 млрд. долл.

Этот рост вызван, в первую очередь, тем, что "криптовалюты", при всех их особенностях, стали рассматриваться как единственный более-менее доходный инструмент для размещения массы "горячих" долларов, эмитированных крупнейшими центробанками за "послекризисный" период 2010-2016 годов.

Теоретически "криптовалюты" могут "стерилизовать" несколько десятков триллионов долларов, однако даже приблизительные параметры критического для данного рынка объёма, после достижения которого он должен "схлопнуться" — или, вернее, его должны "схлопнуть", пока неясны. Не исключено, что "триггером" процесса может стать даже не этот количественный показатель, а "заход" на рынок криптовалют определенного пула "инвесторов".

XIX съезд КПК

Прошедший в Пекине 18-24 октября очередной съезд правящей Коммунистической партии Китая подтвердил провозглашенный в Давосе Си Цзиньпином курс "красного дракона" на глобальное лидерство. Ставшая новой "мастерской мира" КНР, разумеется, выступает за максимальную свободу торговли и очень выгодного ей нынешнего статус-кво.

Съезд одобрил направленный на достижение этих целей доклад Си Цзиньпина "Добиться решающей победы в полном построении среднезажиточного общества, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху", согласно которому к середине текущего столетия полтора миллиарда китайцев должны жить по стандартам современного западного "среднего класса", что предполагает создание качественно иного типа общества, освобожденного от нынешних энергетических, экологических, продовольственных, социальных и прочих системных ограничений.

Развитие российско-китайского стратегического квази-союза

На протяжении 2017 года продолжалось расширение и укрепление "оси Москва—Пекин", которая стала ключевым фактором мировой политики, особенно — после присоединения к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Индии и Пакистана, которое состоялось 9 июня 2017 года на саммите ШОС в Астане.

Так, в частности, скоординированные совместные российско-китайские действия в сентябре 2017 года предотвратили попытку США нанести "превентивный удар" по КНДР и тем самым развязать военный конфликт на Корейском полуострове.

Рост цен на энергоносители

В 2017 году завершился почти двухлетний период падения мировых цен на энергоносители, прежде всего — нефть и газ. Произошло это по целому ряду причин. Потери от "углеводородного демпинга" его участникам: от Саудовской Аравии и "нефтяных монархий" Персидского залива до американской "сланцевой" отрасли, — так и не были возмещены, а его цели: "поставить на колени" таких экспортеров, как Россия и Венесуэла, — так и не были достигнуты. Кроме того, продолжение эмиссионной "накачки" мировой экономики не могло не сказаться на энергетическом рынке. В результате цены на нефть и газ к концу года выросли примерно на 50-70% по сравнению с его началом, что не только предоставило дополнительные ресурсы российской экономике и Российскому государству, но и подтвердило экономическую целесообразность уже начатых строительством проектов газопроводов: "Северный поток-2", "Турецкий поток" и "Сила Сибири", а также введенного в строй проекта "Ямал-СПГ".

Допинг-скандал и отстранение олимпийцев России от XXIII Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане (Республика Корея).

Международным олимпийским комитетом (МОК) по инициативе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принято решение о запрете спортсменам с гражданством РФ выступать под флагом и с государственной символикой своей страны. Эта "спортивная" составляющая общезападных антироссийских санкций оказалась довольно успешной на фоне фактического провала всех остальных направлений, внесла дестабилизирующие моменты в российское общество и может быть распространена, например, на проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года в нашей стране.

В целом за прошедший 2017 год мировая военно-политическая и финансово-экономическая ситуация не отличалась позитивной либо отрицательной динамикой. Удалось избежать возникновения новых крупных "горячих точек" или серьёзных кризисных явлений, а на Ближнем Востоке — даже перейти к мирному урегулированию длившегося больше четырёх лет сирийского конфликта с участием практически всех заинтересованных сторон. Однако глубинные причины общего "парадного движения к катастрофе", связанные с системным кризисом "глобального рынка" в качестве доминирующего способа производства-потребления всей современной человеческой цивилизации, не были преодолены или устранены, Поскольку главным бенефициаром и модератором этого "глобального рынка" продолжают оставаться США, они же выступают и в качестве главного источника мировой нестабильности.

Более того, приход в Белый дом Дональда Трампа ознаменовал собой очень важный момент — настоящую "точку бифуркации" для "империи доллара" Pax Americana: раскол "элит" и конец многолетнего доминирования той их части, которая, начиная с 1999 года (бомбардировки Югославии), в форме Deep State ("глубинного государства") определяла внутреннюю и внешнюю политику официального Вашингтона через "неоконсервативную" концепцию "обратной перманентной революции", предполагавшей "управление хаосом" за пределами национальных границ США и максимальную толерантность внутри. Подобный "способ питания" по циклу "разрушение системы — всасывание её обломков" вызвал не только переход Америки от статуса "глобального лидера" к статусу "глобального агрессора", но и создал узел неразрешаемых и постоянно растущих проблем для реального сектора американской экономики. Что и вызвало к жизни феномен Трампа с его лозунгом "Make America Great Again!" ("Сделаем Америку снова великой!") и уже описанную выше "холодную гражданскую войну" в США, которая непременно проецируется на весь остальной мир, включая попытки перенести "центр неоглобалистского управления" из Америки в Европу.

В результате наличие нескольких уже "традиционных" региональных конфликтных точек, которые существуют в течение довольно длительного времени (Сирия, Украина, Палестина и др.), дополнялось не только попытками активизации "спящих" и "замороженных" конфликтов типа карабахского, но и возникновением "ракетно-ядерного" очага нестабильности на Корейском полуострове с вероятностью соскальзывания к глобальной войне.

Растущая нестабильность наблюдалась также и на Ближнем Востоке, где США не только содействовали перевороту в Саудовской Аравии, но и осуществляли "управление хаосом" в таких странах, как Алжир, Йемен и Сирия.

Сохранилось и даже ощутимо усилилось военно-стратегическое, политико-дипломатическое, финансово-экономическое и информационное давление США и их союзников на Россию, ключевым элементом которых следует считать не взаимные ограничения дипломатической деятельности или новые экономические санкции, а заявленный выход Вашингтона из большинства существующих двусторонних военно-стратегических договоренностей.

Вместе с тем укрепление и развитие российско-китайского стратегического союза, в сферу влияния которого постепенно входят всё новые страны и регионы мира оказывает мощное сдерживающее влияние на военные круги США, где довольно хорошо понимают, что при нынешнем балансе сил рассчитывать на успешный "блицкриг" не приходится, а перерастание масштабных военных действий в долгий конфликт может иметь очень негативные последствия как для США в целом, так и для позиций Республиканской партии. Наконец, свою роль играет также избранная Москвой тактическая линия асимметричных ответов на выпады Вашингтона, которая не позволяет спрогнозировать дальнейшее развитие событий, хотя и провоцирует США на всё более жесткие действия в отношении РФ.Общей характеристикой уходящего года могло бы стать определение "год великого недолома", поскольку основные тенденции в мировой идеологии, политике и экономике осуществлялись, как правило, в неявной, скрытой форме, а их манифестация, скорее только, состоится в наступающем 2018 году.

Что будет?

Президентские выборы в России

18 марта 2018 года должны пройти очередные выборы президента Российской Федерации. Сегодня практически нет сомнений в том, что через неполные три месяца подавляющее большинство избирателей проголосует за кандидатуру Владимира Путина, который в результате продлит свои полномочия до 2024 года, тем самым став вторым после Сталина (1924-1953) по длительности своего правления политическим лидером нашей страны за последние сто лет.

За 18 с лишним лет пребывания в качестве фактического главы Российского государства (с августа 1999 года по настоящее время, включая должность премьер-министра при президенте Дмитрии Медведеве в 2008-2012 годах) Путину удалось приостановить деструктивные процессы в российском обществе и вернуть Россию в число ведущих мировых "центров силы", что привело к "гибридной войне" против "коллективного Запада" во главе с США.

Победный перелом в этой войне выглядит невозможным без смены принятой в начале 90-х годов ХХ века социально-политической модели "демократического рыночного общества", однако решится ли Путин после выборов на новую "революцию сверху", с переходом к мобилизационной экономике и преодолением вопиющего социального неравенства внутри страны, — остаётся неясным.

"Вторая волна" системного кризиса

Начатое ФРС постепенное повышение учётной ставки с "разгрузкой" баланса вызовет проблемы с дальнейшей кредитной "накачкой" американской экономики, что приведёт к прекращению более чем двухлетнего "ралли" фондового рынка со "стерилизацией" триллионных долларовых активов, после чего "финансовое цунами" прокатится по всему миру, вызвав социально-экономические последствия, на порядки превосходящие последствия первой кризисной волны 2008-2009 годов.

Важным моментом будет место "начальной точки катастрофы": США, КНР или Европа, — в зависимости от данного обстоятельства дальнейшие сценарии событий окажутся принципиально разными. В любом случае возможны потрясения рынка "криптовалют", вплоть до его обрушения, плюс взрывной рост таких активов, как драгоценные металлы и камни, а также недвижимость.

Технологический прорыв

Будет продолжаться массовое внедрение новых технологий, включая роботизацию, компьютеризацию и генную модификацию производства, а также "цивилизационной экосреды" с переходом к начальному этапу функционирования "трансчеловечества".

Важным элементом такого перехода станет использование "нейросетевых технологий" искусственного интеллекта (ИИ), которые, как сообщалось, уже в 2017 году продемонстрировали своё превосходство над человеческим мозгом в таких сложных играх, как го и покер. Иными словами, ИИ уже научился решать задачи любой сложности в реальном времени лучше человека. Вероятно, в 2018 году он научится их ставить, что приведёт к возникновению "цифровой цивилизации" и к превращению сетей ИИ в "цифровечество" как управляющее ядро системы "трансчеловечества".

Промежуточные выборы в США

Осенью 2018 года в США пройдут частичные перевыборы в органы федеральной законодательной, а также местной исполнительной и законодательной власти. Противники Дональда Трампа, судя по всему, рассчитывают на них взять реванш за поражение 2016 года, сформировать в двух палатах Конгресса и на местах властное большинство и при поддержке "неоконсервативного лобби" в спецслужбах и масс-медиа активизировать процесс импичмента 45-го президента США. Судя по тому, каким образом было добыто ими в декабре 2017 года место сенатора от штата Алабама, для достижения этой цели будут использованы любые средства.

Ситуация на Ближнем Востоке

Созданный Россией в данном регионе мира военно-политический союз с Ираном и Турцией носит во многом ситуативный и тактический характер, а потому его нельзя рассматривать в качестве какой-либо стратегически значимой константы — тем более, что попытки США и их союзников по НАТО расколоть этот союз и столкнуть между собой его участников в 2018 году усилятся часто.

Важную роль в этих процессах будет играть позиция Египта и Саудовской Аравии, а также Израиля, рассматривающего Иран как главную угрозу для своего политического статус-кво.

"Китайская карта"

В 2018 году объективно КНР станет одним из самых важных глобальных "центров силы", поскольку темпы её экономического развития до обозначенной выше "второй волны" системного кризиса будут оставаться одними из самых высоких в мире. Вместе с тем, нет никакой вероятности для того, чтобы "экономический и инвестиционный пузырь" китайского рынка лопнул, поскольку все финансовые и фондовые параметры жестко контролируются партийным руководством и перенос акцента на внешние вложения в прилегающих к Китаю странах дадут свои результаты и в плане внутрикитайской стабильности. Одновременно КНР будет стремиться максимально сохранить стабильные отношения с Вашингтоном и, вероятнее только, пойдет на значительные инвестиции в модернизацию американской инфраструктуры, намеченной Трампом и его администрацией.

При этом глобальные противоречия с США у КНР будут увеличиваться по экспоненте и не исключен решительный поворот к конфронтации прежде только по инициативе США, особенно если Вашингтон не будет удовлетворен размерами и объемами китайских вложений в трансформацию США. Возможны и другие неожиданные источники трений между США и КНР, что требует от РФ активизации действий на китайском направлении.

Раскол Евросоюза

Конфликтный потенциал между интересами государств, входящих в состав ЕС, будет увеличиваться, что создаёт условия для дальнейшего раскола проекта "единой Европы" под германской эгидой. В 2018 году примеру "брекзита" могут последовать даже несколько стран — правда, не таких значимых, как Великобритания. В их числе — Польша, Венгрия, Греция и, не исключено, Испания, где продолжается движение Каталонии к независимости, которое, при определённых условиях, могут поддержать также баски. Кроме того, следует ожидать усиления сепаратистских движений в Бельгии, Италии и, вероятно, в Великобритании (Шотландия), хотя в последнем случае будет разыграна карта "проевропейского", а не "антиевропейского" сепаратизма, но здесь будет важен "зеркальный" прецедент.

Миграционный кризис в Европе

2018 год грозит стать годом нового обострения глобального миграционного кризиса, основным направлением которого, наряду с ростом безработицы, станет перемещение до 10 миллионов людей из Африки в Европу — прежде только, в Италию, Францию и Германию. Интенсивность этого движения будет зависеть от процессов раскола ЕС и выступать своего рода регулятором данного процесса.

Фактор Украины

Согласно нашему прогнозу, 2018 год станет годом укрепления Украины под эгидой США на рельсах подготовки к крупномасштабной гибридной войне против РФ вплоть до "горячих действий". В каких формах и в какие сроки это произойдёт, предугадать трудно — спектр вероятных событий, от "мягкой партизанской войны" до широкомасштабного наступления танковых соединений на Донбасс в преддверии выборов в РФ, с тем чтобы поставить Путина в ситуацию "политического цугцванга": либо не реагировать на разгром повстанческих областей и потерять поддержку значительных слоев русского населения — либо втянуть Россию в конфликт и получить очередные санкции и шельмование со стороны "коллективного Запада", в первую очередь — США. Подобная схема возможна и после выборов в любой момент, который сочтут нужным американские кураторы киевской власти. Одновременно курс Кремля на "умиротворение" Киева и отказа от решительных наступательных действий: как в силовом, так и идеологически-пропагандистском плане, — будет усиливать "бандероовскую" линию Киева и усиливать угрозу для РФ. И чем дольше это будет продолжаться, тем сильнее окажутся негативные последствия для Москвы.

"Отмирание" или реформа ООН

Созданная по итогам Второй мировой войны организация Объединённых Наций на протяжении более чем 70 лет выступала одним из важнейших элементов системы международных отношений, не позволивших состояться Третьей мировой войне. Однако её роль за последние несколько лет становится всё менее значимой, и в 2018 году окончательно определится, станет ли она таким же анахронизмом, как Лига Наций накануне Второй мировой войны, или же пойдёт по пути реформ, начиная с увеличения числа постоянных членов состава Совета Безопасности ООН, имеющих право вето (главные претенденты — Германия, Япония, Индия, Бразилия) и до принятия нового устава с трансформацией этой структуры в соответствии с новыми мировыми реалиями.

Исходя из перечисленных выше прогностических позиций, 2018 год, год столетия со дня окончания Первой мировой войны и создания Версальской системы международных отношений, в отличие от своего предшественника, будет уже "годом великого перелома", возможно — одним из ключевых для истории XXI века. Слишком много различных энергетических "лучей" сходятся в нём, словно в фокусе линзы.

Разумеется, какая-то корректировка в данном отношении, с "расфокусировкой" идущих процессов, не выглядит совсем уж невероятной, фундаментальные качественные изменения привычной для нас картины человеческого общества могут быть отсрочены или же "размазаны" на период 2018-2020 годов. Но всё может сложиться и таким образом, что возникнет синергетическая "суперпозиция кризисов", в результате которых изменения окажутся столь масштабными, скоротечными и необратимыми, что можно будет говорить о цивилизационной катастрофе, сравнимой разве что с "неолитическим кризисом" десятитысячелетней давности, когда популяция представителей вида Homo sapiens, которые при помощи луков и копий выбили свою кормовую базу — крупных травоядных млекопитающих, уменьшилась почти в десять раз, а тем, кто выжил, пришлось переходить от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству.

Основная проблема заключается в том, что человечество явно подошло к границе существующего способа производства-потребления, который основан на промышленном производстве "разомкнутых циклов" и привёл к системному цивилизационному кризису, включая кризисы энергетический, экологический, продовольственный, демографический и так далее. Людям уже негде брать сырьё и некуда девать отходы для поддержания своего существования в прежнем виде.

Вследствие растущих неопределённостей глобальной ситуации можно обозначить только некоторые вероятные последовательности "окон угроз" и "окон возможностей", которые будут "открываться" и "закрываться" в 2018 году.

Угрозы и возможности

Пессимистический сценарий

Его реализация включает в себя:

— обнародование полноформатной и ультимативной версии "русского досье" в Конгрессе США (конец января), направленного против путинской "властной вертикали" как пусковой механизм вмешательства "агентуры влияния коллективного Запада", прежде всего — проамериканской, в ход президентских выборов в России с целью дискредитации Владимира Путина с его последующим отстранением от власти;

— масштабные провокации в олимпийском Пхёнчхане (февраль), ответственность за которые будет возложена на КНДР, с массированным диффамационным, а затем — и военным "ударом возмездия" США и их союзников по Северной Корее;

— возникновение нового очага "цветных революций" в "постсоветской" Средней Азии с подключением Афганистана как базы для исламских экстремистов;

— дальнейшее обострение "холодной гражданской войны" в США с отстранением от власти Дональда Трампа и переходом от финансово-экономических и политических санкций к военным прокси-столкновениям (украинский, кавказский и исламский факторы);

— возобновление масштабного военного конфликта на Ближнем Востоке с вовлечением в него армий Ирана, Израиля и Турции, а также вмешательством США;

— американо-китайская "торговая война" с введением запретительных пошлин на импорт китайских товаров в США, разжигание локальных конфликтов по всей линии китайской границы, за исключением российского участка, активизация западными спецслужбами сепаратистских процессов в Тибете и СУАР;

— ускоренная деградация украинского государства и общества с "ядерными" провокациями, исходящими из территории "незалежной" ("второй Чернобыль" на одной из украинских АЭС, использование "грязной атомной бомбы" ультранационалистами-необандеровцами);

— "украинизация" Евросоюза, с разжиганием сепаратистских и миграционных конфликтов;

— тотальная "компьютерная война" с разрушением глобального интернет-пространства и его разделом на различные "зоны", взаимодействие между которыми будет максимально затруднено;

— одномоментное схлопывание фондового и "криптовалютного" пузырей, с переучётом-"стерилизацией" всех долларовых активов и пассивов "по силе" их обладателей, вхождение мировой экономики в "дефляционный штопор", конец "глобального рынка".

Оптимистический сценарий

Предполагает следующие моменты:

— нормализацию российско-американских и американо-китайских отношений вследствие укрепления внутриполитических позиций Дональда Трампа и начала переговорного процесса по учёту и согласованию интересов всех сторон "глобального треугольника";

— "почётный мир" для "империи доллара" с полноценным аудитом Федрезерва, "долговой амнистией" и созданием мультивалютной системы международных расчётов для обеспечения "технологического перехода" глобальной экономики в целом;

— максимальное смягчение "второй волны" системного кризиса совместными усилиями крупнейших государств мира;

— начало перехода от "версальской" неравноправной системы международных отношений, политических и финансово-экономических, в его нынешней форме "вашингтонского консенсуса" к уже опробованному в рамках ШОС "пекинскому консенсусу".

В то время, как оптимистический сценарий выглядит едва ли не чистой воды утопией, вероятность реализации событий сценария пессимистического, в том или ином его виде, практически близка к единице. Что, собственно, и определяет в целом негативную оценку текущей ситуации и перспектив её дальнейшего развития, которое будет проходить в диапазоне между обозначенными выше "полюсами", с сильным тяготением к первому из них.

Иными словами, приходится не столько надеяться на лучшее, сколько готовиться к худшему и делать всё для того, чтобы это худшее как можно меньше сказалось на России.

Александр Нагорный

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