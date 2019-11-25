Погода, Новости, загрузка...
Зеленский назначил главу Черновицкой ОГА
25.11.2019 14:01
Председателем Черновицкой ОГА назначили Сергея Осачука Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 