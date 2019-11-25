Лещенко призвал посмотреть на Ротару без политики Знаменитый певец Лев Лещенко призвал не политизировать возвращение Софии Ротару на российскую сцену. По его словам, ни актеров, ни музыкантов не стоит вмешивать к политическим ситуациям. Лещенко отметил, что, несмотря на заявления в Сети о том, что Ротару якобы перечисляла деньги «атошникам», он дословно знает, что это не так, пишет ТАСС. «Никуда она ничего не перечисляет, я это знаю дословно. И она певица, которая может выступать там, где она хочет и считает нужным выступать», - сказал он Лещенко также посоветовал россиянам «не хайповать» на этой теме. «Если мы говорим о том, что у нас демократическая страна, значит, надо забыть про это вообще раз и навсегда. Вот и всё», - заметил виртуоз. Ранее стало известно, что Ротару приедет в этом году на запись программы «Песня года», а также примет участие в новогодних корпоративах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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