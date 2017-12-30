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Яценюк и жена Авакова передали свои доли телеканала "Еспресо" предприятию сына нардепа Жеваго
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30.12.2017 23:01
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Экс-глава украинского правительства Арсений Яценюк и жена министра
внутренних дел Арсена Авакова передали свои доли в собственности
канала "Еспресо" компании из США с украинским бенефициаром Иваном
Жеваго. В августе 2017 года стало известно, что совладельцами
"Еспресо" стали Яценюк и жена Авакова Фото: Арсеній Яценюк /
Facebook . "После подписания соответствующих соглашений
Арсений Яценюк и Инна Авакова, которые владели 30% и 40% долей
соответственно в уставном капитале ООО "Аста Финанс" (юридического
лица, владеющего 100% ООО "Голдберри", которое осуществляет вещание
под логотипом "Еспресо") отчудили их в пользу иностранного
предприятия ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., зарегистрированного в
штате Нью-Йорк (США)", – говорится в заявлении.В документе
сообщается, что предприятие приобрело также часть доли основателя
телеканала Ларисы Княжицкой в уставном капитале ООО "Астра Финанс"
в размере 7,5%."Вследствие реализованных сделок Лариса Княжицкая
остается опосредованной владелицей 22,5% телеканала "Эспрессо",
77,5% опосредованно владеет иностранное предприятие ATMOSPHERE
ENTERTAINMENT INC, конечным бенефициарным владельцем которой
является гражданин Украины Иван Жеваго", – отмечается в
заявлении.На телеканале сообщили, что указанные изменения не
повлияют на его редакционную политику.Телеканал "Еспресо" был
создан осенью 2013 года. Его основателями выступили Лариса
Княжицкая и прежний главный редактор еженедельника "Комментарии"
Вадим Денисенко.В августе 2017 года стало известно,
что совладельцами "Еспресо" стали Яценюк и жена Авакова.
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