Экс-глава украинского правительства Арсений Яценюк и жена министра внутренних дел Арсена Авакова передали свои доли в собственности канала "Еспресо" компании из США с украинским бенефициаром Иваном Жеваго. В августе 2017 года стало известно, что совладельцами "Еспресо" стали Яценюк и жена Авакова Фото: Арсеній Яценюк / Facebook . "После подписания соответствующих соглашений Арсений Яценюк и Инна Авакова, которые владели 30% и 40% долей соответственно в уставном капитале ООО "Аста Финанс" (юридического лица, владеющего 100% ООО "Голдберри", которое осуществляет вещание под логотипом "Еспресо") отчудили их в пользу иностранного предприятия ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., зарегистрированного в штате Нью-Йорк (США)", – говорится в заявлении.В документе сообщается, что предприятие приобрело также часть доли основателя телеканала Ларисы Княжицкой в уставном капитале ООО "Астра Финанс" в размере 7,5%."Вследствие реализованных сделок Лариса Княжицкая остается опосредованной владелицей 22,5% телеканала "Эспрессо", 77,5% опосредованно владеет иностранное предприятие ATMOSPHERE ENTERTAINMENT INC, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины Иван Жеваго", – отмечается в заявлении.На телеканале сообщили, что указанные изменения не повлияют на его редакционную политику.Телеканал "Еспресо" был создан осенью 2013 года. Его основателями выступили Лариса Княжицкая и прежний главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко.В августе 2017 года стало известно, что совладельцами "Еспресо" стали Яценюк и жена Авакова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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