В ВСУ заявляют, что полностью соблюдали режим прекращения огня

Как сообщают в пресс-центре штаба АТО по состоянию на 18:00, в течение сегодняшнего дня российско-оккупационные группировки совершили три прицельных обстрелы опорных пунктов сил АТО.

"На Донецком направлении захватчики провоцировали наших защитников в огонь в ответ на Приазовье. Вблизи Водяного, в обед, с неподконтрольной украинскому правительству Саханка наши позиции обстрелян из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Впоследствии, враг активизировался в районе Павлополь. По оборонных укреплениях у этого прифронтового населенного пункта агрессор с временно оккупированного Набережного дважды вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины на провоку ации не поддались и в полной мере соблюдали режим прекращения огня", - рассказали в пресс-центре штаба.

На других участках нарушений перемирия не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный погиб, двое получили ранения.