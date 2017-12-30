|Разбитая голова и кровь. Аваков показал фото подозреваемого в захвате заложников
|30.12.2017 23:02
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Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в задержании подозреваемого в захвате заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове принимали участвовали оперативники уголовного розыска Национальной полиции.
В свою очередь, министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил об освобождении всех заложников.
Он выступил с инициативой о премировании работников почты, которых удерживали в отделении, а также призвал оказать медицинскую помощь в случае необходимости.
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