Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в задержании подозреваемого в захвате заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове принимали участвовали оперативники уголовного розыска Национальной полиции.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил об освобождении всех заложников.

Он выступил с инициативой о премировании работников почты, которых удерживали в отделении, а также призвал оказать медицинскую помощь в случае необходимости.

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