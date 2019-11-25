Транс-Марш в Киеве

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Целью акции было привлечение внимания к необходимости улучшения положения трансгендерных людей путем обновления клинического протокола, который регулирует процедуру транс-перехода. А также путем введения в украинское законодательство положений по противодействию дискриминации по признаку гендерной идентичности.

“В этом году в стране полностью сменилась власть. Но изменилось ли что-то на самом деле? Готова ли новая власть заниматься правами не только условного большинства, а также и уязвимых меньшинств включая трансгендерных людей или наши проблемы и наши права для нее так же не ко времени?” – отмечают участники марша.

Хотя марш охраняли правоохранители, не обошлось и без провокаций. Националисты из всеукраинской организации “Традиция и порядок” напали на участников акции. Полиция задержала нападавших. Фоторепортажи Популярные теги животные, Россия, уикенд, туризм, спорт, Саакашвили, ВСУ, досуг, Львов, США, протесты, ЗСУ, марш, Порошенко, фотоподборки, Шахтер, зима, мир, автомобили, Сергей Смоленцев, общество, АТО, архитектура, Киев, знаменитости, кошки, милиция, пейзажи, праздники, политика, фотографы, история, Дмитрий Дятлов, столкновения, бизнес, парады, депутаты, учения, Верховная Рада, выставки, Карпаты, экология, оккупация, беспорядки, футбол, город, церковь, тест-драйв, фотоконкурсы, авиация, мода, корабли, суд, цирк, #Євромайдан, катастрофы, фотография, культура, джаз, природа, путешествия, портрет, Одесса, технологии, Донбасс, заводы, соревнования, политики, полиция, искусство, военная техника, Динамо, Александр Зубко, НАТО, фестивали, солдат, живопись, дети, война, митинги, женщины, концерты, дизайн, юмор, выборы, Львів, фотопроект, вера, ВМС, аннексия Крыма, музыка, стихийные бедствия, люди, транспорт, Нацгвардия, самолеты, Путин, традиции, Майдан, акции Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис животные, Россия, уикенд, туризм, спорт, Саакашвили, ВСУ, досуг, Львов, США, протесты, ЗСУ, марш, Порошенко, фотоподборки, Шахтер, зима, мир, автомобили, Сергей Смоленцев, общество, АТО, архитектура, Киев, знаменитости, кошки, милиция, пейзажи, праздники, политика, фотографы, история, Дмитрий Дятлов, столкновения, бизнес, парады, депутаты, учения, Верховная Рада, выставки, Карпаты, экология, оккупация, беспорядки, футбол, город, церковь, тест-драйв, фотоконкурсы, авиация, мода, корабли, суд, цирк, #Євромайдан, катастрофы, фотография, культура, джаз, природа, путешествия, портрет, Одесса, технологии, Донбасс, заводы, соревнования, политики, полиция, искусство, военная техника, Динамо, Александр Зубко, НАТО, фестивали, солдат, живопись, дети, война, митинги, женщины, концерты, дизайн, юмор, выборы, Львів, фотопроект, вера, ВМС, аннексия Крыма, музыка, стихийные бедствия, люди, транспорт, Нацгвардия, самолеты, Путин, традиции, Майдан, акцииВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи bykvu.com, unian.net Киев, Украина 25.11.2019



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