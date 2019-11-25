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Путин собрал Совбез РФ, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе
25.11.2019 14:39
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Украине
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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