В 2018-2019 годах смертность в результате хронических заболеваний в Украине будет меньше, чем в 2017, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Гройсман: Мы сейчас расширяем и углубляем программу "Доступные лекарства" Фото: EPA "Мы сейчас расширяем и углубляем программу "Доступные лекарства" для украинцев. Когда я начинал ее, на это смотрели скептически, но на сегодны выписаны почти 13 млн рецептов. Это 13 млн контактов, когда хронически больной человек получал необходимые лекарства. Считаю, что в 2018-2019 годах смертность в результате этих заболеваний будет меньше, увидите", – заявил премьер-министр.9 ноября 2016 года Кабинет Министров Украины в ходе заседания принял решение о введении с 1 января 2017 года референтного ценообразования на лекарства по трем категориям: сердечно-сосудистые заболевания, диабет и астма. 1 февраля Кабмин передвинул дату начала регулирования цен на лекарства на 1 апреля.Согласно принятому решению, с 1 апреля 2017 года была запущена программа реимбурсации по ценообразованию на лекарства, которая предполагает, что пациенты будут оплачивать стоимость аптечных препаратов для лечения бронхиальной астмы, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний частично.В июле 2017 года Министерство здравоохранения опубликовало новый список препаратов, которые принимают участие в программе "Доступные лекарства". В него вошло 199 препаратов 43 производителей (21 производитель из стран Евросоюза, 17 – из Украины, четыре – из Индии, один – из Израиля). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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