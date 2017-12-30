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Гройсман: По программе "Доступные лекарства" выписали почти 13 млн рецептов
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30.12.2017 23:09
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В 2018-2019 годах смертность в результате хронических заболеваний в
Украине будет меньше, чем в 2017, заявил премьер-министр Украины
Владимир Гройсман. Гройсман: Мы сейчас расширяем и углубляем
программу "Доступные лекарства" Фото: EPA "Мы сейчас
расширяем и углубляем программу "Доступные лекарства" для
украинцев. Когда я начинал ее, на это смотрели скептически, но на
сегодны выписаны почти 13 млн рецептов. Это 13 млн контактов, когда
хронически больной человек получал необходимые лекарства. Считаю,
что в 2018-2019 годах смертность в результате этих заболеваний
будет меньше, увидите", – заявил премьер-министр.9 ноября 2016
года Кабинет Министров Украины в ходе заседания принял решение
о введении с 1 января 2017 года референтного ценообразования
на лекарства по трем категориям: сердечно-сосудистые
заболевания, диабет и астма. 1 февраля Кабмин передвинул дату
начала регулирования цен на лекарства на 1 апреля.Согласно
принятому решению, с 1 апреля 2017 года была запущена программа
реимбурсации по ценообразованию на лекарства, которая
предполагает, что пациенты будут оплачивать стоимость аптечных
препаратов для лечения бронхиальной астмы, диабета второго типа и
сердечно-сосудистых заболеваний частично.В июле 2017
года Министерство здравоохранения опубликовало новый список
препаратов, которые принимают участие в программе "Доступные
лекарства". В него вошло 199 препаратов 43 производителей (21
производитель из стран Евросоюза, 17 – из Украины,
четыре – из Индии, один – из Израиля).
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