Партнер на вырост: Как живут люди в разновозрастных браках RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Прокуратура будет добиваться ареста для Ляшко • Британия планирует сократить армию на 5 тысяч военных - СМИ • Bellingcat нашел 8 сотрудников ГРУ, причастных к отравлению болгарского предпринимателя • Докладывал о мародерстве в Москву: Убит командир "ЛНР" • Российское общество должно пройти через отречение от путинизма – Андрухович • Украинцы разлюбили новых депутатов Рады • Украинцев ожидает сухая и холодная погодавсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: общество, любовь, фотопроект, семья, возраст. Партнер на вырост: Как живут люди в разновозрастных браках 224общество, любовь, фотопроект, семья, возраст. Документальный фотограф Татьяна Корытина сняла пары, в которых один из партнеров старше более чем на десять лет и рассказала, с какими трудностями сталкиваются те, кто построил семью с человеком из другого поколения.

Исследования показывают, что в среднем мужья старше жен на три года. Разновозрастные пары — то есть те, в которых разница в возрасте у партнеров составляет больше десяти лет, — часто сталкиваются с осуждением; причем женщин, живущих с мужчиной младше их, критикуют чаще.

Общество всегда относилось к разновозрастным союзам с подозрением. Раньше было принято считать, что женщина, вышедшая замуж за человека существенно старше себя, рано останется вдовой; мужчины, взявшие в жены избранницу постарше, рискуют остаться без детей. Сегодня к этим опасениям добавляются этические: отношения, в которых кто-то из партнеров заметно моложе или находится в подчиненном положении, могут быть слишком неравными.

Несмотря на все сложности, у некоторых разновозрастных супругов получается построить комфортные отношения. Татьяна Корытина познакомилась с несколькими такими парами.

— Многие разновозрастные пары, которым я предложила участвовать в проекте, отказались: кто-то не любит фотографироваться, кому-то не нравился формат документальной съемки. Но были и те, кто стеснялся рассказывать о своей семье, — они часто сталкиваются с осуждением окружающих, поэтому не хотят выставлять отношения напоказ.

Чаще всего против разновозрастного брака выступают родственники младшего партнера. Они переживают, что из-за возраста у мужа или жены начнутся проблемы со здоровьем; боятся, что у пары не будет детей или супруги не успеют вырастить их вместе. Кроме того, многие старшие партнеры развелись с ровесниками, а позже женились на ком-то помладше — это не часто встречает понимание.

Общаясь с героями, я не чувствовала между ними разницы поколений. Зрелые люди дружат и заводят отношения с теми, кто разделяет их ценности и интересы. У меня много друзей разного возраста, и я не ощущаю дискомфорта, общаясь с ними.



Таня — документальный фотограф, 26 лет, и Дима — программист, 40 лет. Познакомились через общих друзей, вместе год Фоторепортажи Популярные теги знаменитости, фотопроект, Александр Зубко, Динамо, ЗСУ, фотоконкурсы, выставки, искусство, дети, город, заводы, юмор, США, общество, беспорядки, Порошенко, Львов, акции, #Євромайдан, мода, спорт, Верховная Рада, полиция, путешествия, природа, Дмитрий Дятлов, аннексия Крыма, Майдан, праздники, митинги, военная техника, столкновения, цирк, Саакашвили, Карпаты, музыка, мир, политики, корабли, Донбасс, автомобили, Шахтер, туризм, пейзажи, кошки, архитектура, НАТО, соревнования, война, церковь, Нацгвардия, Сергей Смоленцев, фотографы, марш, джаз, уикенд, женщины, экология, досуг, история, оккупация, фотоподборки, технологии, вера, фотография, Россия, депутаты, стихийные бедствия, учения, транспорт, милиция, футбол, парады, концерты, ВСУ, солдат, традиции, дизайн, портрет, люди, выборы, животные, катастрофы, Одесса, фестивали, протесты, Киев, ВМС, суд, самолеты, живопись, Львів, авиация, АТО, культура, тест-драйв, Путин, политика, зима, бизнес Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис знаменитости, фотопроект, Александр Зубко, Динамо, ЗСУ, фотоконкурсы, выставки, искусство, дети, город, заводы, юмор, США, общество, беспорядки, Порошенко, Львов, акции, #Євромайдан, мода, спорт, Верховная Рада, полиция, путешествия, природа, Дмитрий Дятлов, аннексия Крыма, Майдан, праздники, митинги, военная техника, столкновения, цирк, Саакашвили, Карпаты, музыка, мир, политики, корабли, Донбасс, автомобили, Шахтер, туризм, пейзажи, кошки, архитектура, НАТО, соревнования, война, церковь, Нацгвардия, Сергей Смоленцев, фотографы, марш, джаз, уикенд, женщины, экология, досуг, история, оккупация, фотоподборки, технологии, вера, фотография, Россия, депутаты, стихийные бедствия, учения, транспорт, милиция, футбол, парады, концерты, ВСУ, солдат, традиции, дизайн, портрет, люди, выборы, животные, катастрофы, Одесса, фестивали, протесты, Киев, ВМС, суд, самолеты, живопись, Львів, авиация, АТО, культура, тест-драйв, Путин, политика, зима, бизнесВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Таня — документальный фотограф, 26 лет, и Дима — программист, 40 лет. Познакомились через общих друзей, вместе год birdinflight.com РФ 25.11.2019



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