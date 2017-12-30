|Порошенко продлил мораторий на продажу земли
|30.12.2017 23:09
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Президент подписал Закон "О внесении изменений в раздел X" Переходные положения "Земельного кодекса Украины"Президент Петр Порошенко утвердил изменения в Земельный кодекс Украины.
Фото: president.gov.ua
Как сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в раздел X" Переходные положения "Земельного кодекса Украины", принятый Верховной Радой 7 декабря 2017.
Документом продлевается на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения.
"Реализация Закона позволит обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения", - отмечают в пресс-службе президента.
Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, в начале декабря Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений поддержал законопроект, которым предлагается продлить мораторий на отчуждение и куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года. Верховная Рада поддержала в целом закон № 7350 о продлении на год моратория на продажу сельскохозяйственных земель.
Валентин Наливайченко призвал запретить продажу земли пока Украина не станет членом Евросоюза и закрепить это решение в Конституции.
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