Президент подписал Закон "О внесении изменений в раздел X" Переходные положения "Земельного кодекса Украины"

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в раздел X" Переходные положения "Земельного кодекса Украины", принятый Верховной Радой 7 декабря 2017.

Документом продлевается на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения.

"Реализация Закона позволит обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения", - отмечают в пресс-службе президента.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, в начале декабря Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений поддержал законопроект, которым предлагается продлить мораторий на отчуждение и куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года. Верховная Рада поддержала в целом закон № 7350 о продлении на год моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Валентин Наливайченко призвал запретить продажу земли пока Украина не станет членом Евросоюза и закрепить это решение в Конституции.