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В полиции назвали причину взрыва в Харькове
25.11.2019 14:58
В харьковской полиции заявили, что взрыв произошел из-за детонации самодельного устройства
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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