Министерство внутренней безопасности США заявило, что власти вернули в семье нелегальных иммигрантов более 500 детей, разлученных с родителями из-за политики нулевой толерантности к нарушителям миграционного законодательства. Такие данные в субботу привело, сообщает УНН .

“Таможенная и пограничная служба США воссоединила (с семьями) 522 ребенка-иностранца, которых разлучили со взрослыми в рамках инициативы нулевой терпимости”, — говорится в сообщении.

По данным источника, что в течение ближайших 24 часов с семьями воссоединятся еще 16 детей.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 25 февраля, президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил визит в США после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что американский суд признал иммиграционный приказ президента Дональда Трампа нарушением Конституции страны.

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