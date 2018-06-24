Скандальна діва хоче переплюнути королівське весілля?







На днях стало відомо, що скандальна діва Періс Хілтон вирішила, що її весілля покажуть по телебаченні. Невже вона хоче переплюнути королівське весілля?



Періс збирається продати права на трансляцію весілля по телевізору в прямому ефірі і зараз вибирає підходящого кандидата. У коментарі E! News Хілтон підтвердила, що її весілля цікавить багато телеканалів:



"Ми отримуємо безліч дзвінків і різних пропозицій від різних телемереж", - каже вона.



Також красуня розкрила кілька весільних секретів. Весільна сукня зірки буде дуже елегантною, а церемонія - не великою, тому що Періс збирається як слід попрацювати над тим, щоб скоротити список гостей.



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