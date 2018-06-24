|Весілля Періс Хілтон покажуть в прямому ефірі
|24.06.2018 14:06
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На днях стало відомо, що скандальна діва Періс Хілтон вирішила, що її весілля покажуть по телебаченні. Невже вона хоче переплюнути королівське весілля?
Періс збирається продати права на трансляцію весілля по телевізору в прямому ефірі і зараз вибирає підходящого кандидата. У коментарі E! News Хілтон підтвердила, що її весілля цікавить багато телеканалів:
"Ми отримуємо безліч дзвінків і різних пропозицій від різних телемереж", - каже вона.
Також красуня розкрила кілька весільних секретів. Весільна сукня зірки буде дуже елегантною, а церемонія - не великою, тому що Періс збирається як слід попрацювати над тим, щоб скоротити список гостей.
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