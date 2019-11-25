Витренко: Мы готовы обсуждать с РФ продление транзита - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Витренко: Мы готовы обсуждать с РФ продление транзита
25.11.2019 15:17
Витренко заявил, что Нафтогаз направил Газпрому официальный ответ на предложение по газу
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
официальный
ответ
предложение
газу
газпрому
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->