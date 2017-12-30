Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2018 году правительство хочет сдать в эксплуатацию как можно больше медицинских учреждений, которые много лет остаются недостроенными. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гройсман об "Охматдете": Кучу денег на больницу выделили, а она развалена Фото: EPA "Вот мы сейчас открыли "Охматдет", первую очередь. Я приехал туда 12 месяцев назад, посмотрел на этот символ ужасной коррупции и неэффективности. Кучу денег на больницу выделили, а она развалена, недостроенная, денег нет, документации на нее нет, онкобольные дети не могут найти спасения... Вот год мы этим вопросом занимались", – заявил Гройсман.Премьер напомнил, что стоительство первой очереди "Охмадета" завершили."Купили компьютерный томограф, аппарат для МРТ, современное оборудование для ультразвукового исследования и так далее. Вот таких "Охматдетов" по всей стране есть много, а я хочу в этом году их максимально достроить и сдать в эксплуатацию", – сказал глава правительства."Охматдет" – крупнейшее в Украине детское лечебно-диагностическое учреждение. В апреле 2015 года было принято решение о передаче больницы "Охматдет" в сферу управления Минздрава.9 августа Минздрав назначил новым главным врачом "Охматдета" Ирину Садовьяк.13 декабря Кабинет Министров принял решение о введении в эксплуатацию первой очереди обновленного комплекса больницы.28 декабря Гройсман заявлял, что первая очередь обновленного комплекса больницы "Охматдет" получила сертификат готовности и будет принимать пациентов в 2018 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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