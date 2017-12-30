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Гройсман назвал "Охматдет" символом коррупции и неэффективности
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30.12.2017 23:17
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2018 году
правительство хочет сдать в эксплуатацию как можно больше
медицинских учреждений, которые много лет остаются недостроенными.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гройсман об
"Охматдете": Кучу денег на больницу выделили, а она развалена
Фото: EPA "Вот мы сейчас открыли "Охматдет", первую очередь. Я
приехал туда 12 месяцев назад, посмотрел на этот символ ужасной
коррупции и неэффективности. Кучу денег на больницу выделили, а она
развалена, недостроенная, денег нет, документации на нее нет,
онкобольные дети не могут найти спасения... Вот год мы этим
вопросом занимались", – заявил Гройсман.Премьер напомнил, что
стоительство первой очереди "Охмадета" завершили."Купили
компьютерный томограф, аппарат для МРТ, современное оборудование
для ультразвукового исследования и так далее. Вот таких
"Охматдетов" по всей стране есть много, а я хочу в этом году их
максимально достроить и сдать в эксплуатацию", – сказал глава
правительства."Охматдет" – крупнейшее в Украине детское
лечебно-диагностическое учреждение. В апреле 2015 года было принято
решение о передаче больницы "Охматдет" в сферу управления
Минздрава.9 августа Минздрав назначил новым главным врачом
"Охматдета" Ирину Садовьяк.13 декабря Кабинет Министров принял
решение о введении в эксплуатацию первой очереди обновленного
комплекса больницы.28 декабря Гройсман заявлял, что первая
очередь обновленного комплекса больницы "Охматдет" получила
сертификат готовности и будет принимать пациентов в 2018 году.
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