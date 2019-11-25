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У Зеленского объяснили, почему нужны переговоры в нормандском формате
25.11.2019 15:36
Яременко заявил, что настало время для проведения переговоров с РФ Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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