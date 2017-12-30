Подозреваемого допрашивают

Об этом сообщают в ФСБ РФ.

Сейчас происходит допрос подозреваемого. Следователи будут просить о его аресте, сообщают в Следственном комитете.

Ни ФСБ, ни СК пока не разглашают никаких подробностей о подозреваемом.

Напомним, взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря. В камере хранения сработала бомба мощностью около 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненная поражающими элементами.

По последним данным, от взрыва пострадали 18 человек, из них восемь находятся в больницах.

После взрыва СК возбудил дело о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, однако на следующий день Владимир Путин назвал произошедшее терактом. После этого в СК заявили, что следствие отрабатывает все версии взрыва, в том числе теракт.