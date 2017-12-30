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ФСБ задержала предполагаемого организатора теракта в Петербурге
30.12.2017 23:17
ФСБ задержала предполагаемого организатора теракта в Петербурге
Подозреваемого допрашивают
Сотрудники российской Федеральной Службы Безопасности 30 декабря задержали предполагаемого организатора и исполнителя теракта в магазине Санкт-Петербурга.
ФСБ задержала предполагаемого организатора теракта в Петербурге Фото: скриншот
Об этом сообщают в ФСБ РФ.
 
Сейчас происходит допрос подозреваемого. Следователи будут просить о его аресте, сообщают в Следственном комитете.
 
Ни ФСБ, ни СК пока не разглашают никаких подробностей о подозреваемом.
 
Напомним, взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря. В камере хранения сработала бомба мощностью около 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненная поражающими элементами.
 
По последним данным, от взрыва пострадали 18 человек, из них восемь находятся в больницах.
 
После взрыва СК возбудил дело о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, однако на следующий день Владимир Путин назвал произошедшее терактом. После этого в СК заявили, что следствие отрабатывает все версии взрыва, в том числе теракт.
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