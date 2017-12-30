|Снайпер
|30.12.2017 23:18
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В местной газете города N появилось объявление:
«РЭО №10 безотлагательно ищет на сезонную работу снайперов с опытом работы, для сбивания сосулек. Просьба обращаться по телефону 33-57-77»
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Высотку спецназ оцепил быстро. Вокруг неё уже кружились полицейские вертолёты, выхватывая белым светом своих прожекторов фрагменты крыши, на которой случайный прохожий пять минут назад видел человека со снайперской винтовкой.
– Выходить с поднятыми руками! – грозно рявкнул в мегафон начальник городской полиции, тревожно глядя вверх.
В ответ, на крыше раздался громкий щелчок и огромная сосулька, висевшая на карнизе противоположного дома, рухнула вниз, упав в метре от начальника полиции. Спецназ немедленно залёг.
– Вы окружены! – проорал начальник, стряхивая ледяные крошки с бронежилета. – Сдавайтесь!
С высотки прозвучал второй выстрел, и ещё одна большая сосулька сорвалась с крыши стремительным сталактитом.
– По верхним этажам бьёт! – простонал начальник полиции. – Там как раз квартира любовницы депутата Петрыкина. Пятьсот квадратных метров с антиквариатом и джакузи в каждой из семи ванных. В народного избранника метит гад.
Неподалёку народный избранник уже давал интервью корреспондентам местных новостей.
– Не запугают! – сурово рубил воздух рукой в часах за пятьдесят тысяч евро депутат. – Стоял и буду стоять за простой народ! За Россию матушку!
Рядом с ним грохнулась ещё одна одна сосулька. Депутат ловко нырнул в салон "майбаха" и автомобиль резко рванул с места.
– Куда же ты, Паша?! – вскричала любовница, роняя норковое манто, спешно накинутое на ажурный пеньюар. – А как же я?!
– Жди меня и я вернусь! – мужественно донеслось из "майбаха". – Только очень жди!
Рухнула четвёртая сосулька. Паника нарастала. Прибыли представители оппозиции.
– Вот они, последствия несменяемости власти! – горячо кричал в мегафон человек с честными глазами, взобравшись на мусорный бак. – Пока Путин живет в своей иллюзорной стране, голодные граждане берутся за оружие, не в силах больше терпеть!
Рядом с ним рухнула пятая сосулька, человек взвизгнул и умчался в посольство США просить политического убежища.
В собравшейся за оцеплением толпе царило оживление. Никто не расходился по домам, несмотря на уже начавшуюся сто семнадцатую серию популярного сериала "Развод Джигарханяна".
Кто-то с слушал лохматого босого человека с горящим взором, который призывал всех немедленно покаяться, продать свои квартиры и уйти в поселение живого бога Спиридона, отдав тому вырученные от квартир деньги на доверительное хранение.
– Истинно говорю вам! – бодро хрипел человек, обжигая окружающих огненным взглядом. – Истинно! Вначале метеорит челябинский упал на головы грешников, теперь вот сосули ледяные низвергаются! Знак это!
Спецназ пошёл на штурм.
Через три минуты бойцы вывели из высотки мужика в потёртом пальто и с пневматической винтовкой в руках. Мужик обалдело смотрел на толпу, на БТР-ры, на корреспондентов и кричал: "Позвоните в РЭО номер десять! Это мой договор, я первым пришёл, они подтвердят! Вам хорошо мои сосульки сбивать с вашими автоматами, рейдеры проклятые!»
Спезназовцы споро погрузили снайпера в машину, дали подзатыльник и увезли.
Толпа постепенно разошлась.
Пятилетний дитя, видя, что мама отвлеклась, украдкой подобрал лежащую на земле верхушку большой сосульки и радостно её лизнул, зажмурив от удовольствия глаза.
Этот маленький гражданин великой страны был счастлив по-настоящему.Источник - .
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