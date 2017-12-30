На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской области 30 декабря ожидается значительное снiголавинна опасность.

Об этом сообщает УкрГидрометцентр, передает со ссылкой на .

Отмечается, что лавины ожидаются через вьюгу.

Кроме того, отмечается, что 30 декабря на левом берегу Днепра дождь. На Западе будет похолодание.

31 декабря на западе и севере мокрый снег и дождь, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Народный синоптик Леонид Горбань указывает на существенные холода после 5 января: начнется резкое снижение температуры. А после оттепели 15-16-го числа холод достигнет 25 градусов. Однако такая погода не будет держаться долго. Февраль будет значительно холоднее.

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