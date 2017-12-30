|Предупредили о вероятном схождении лавин в Карпатах
|30.12.2017 23:19
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На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской области 30 декабря ожидается значительное снiголавинна опасность.
Об этом сообщает УкрГидрометцентр, передает со ссылкой на .
Отмечается, что лавины ожидаются через вьюгу.
Кроме того, отмечается, что 30 декабря на левом берегу Днепра дождь. На Западе будет похолодание.
31 декабря на западе и севере мокрый снег и дождь, сообщает синоптик Наталья Диденко.
Народный синоптик Леонид Горбань указывает на существенные холода после 5 января: начнется резкое снижение температуры. А после оттепели 15-16-го числа холод достигнет 25 градусов. Однако такая погода не будет держаться долго. Февраль будет значительно холоднее.
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