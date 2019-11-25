З якою гвинтівкою воюють українські снайпери на Донбасі замість СГД?
25.11.2019 16:08
25 ноября
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25.11.2019
59
Метки: оружие, снайпер, ЗСУ.
25 ноября
Українська армія відмовляється від снайперської гвинтівки Драгунова - зброї, яка з'явилася в радянській армії понад півстоліття тому. Вже близько року ЗСУ отримують українську заміну СГД - гвинтівку ЮАР-10. Як у зв'язку з цим змінилася підготовка бійців? Що вони говорять про зброю і яка існує найбільша проблема для українських снайперів зараз?